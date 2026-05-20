FMI vs Sénégal : Waly Diouf Bodian défend le bilan de Sonko avec le PRES

Cheikh Diba, ministre des Finances du Sénégal, a déclaré vendredi dernier devant l’Assemblée nationale que le Plan de Redressement Économique et Social (PRES) avait généré 63,4 milliards de francs CFA au courant de cette année. Ces chiffres, rendus publics dans un contexte de négociations tendues avec le Fonds Monétaire International (FMI), ont conduit Waly Diouf Bodian, membre du cabinet politique du Premier ministre Ousmane Sonko, à monter au créneau pour défendre le bilan du gouvernement.

63,4 milliards collectés sur 762,6 milliards attendus en 2026

Le PRES, dont les grandes lignes ont été dévoilées le 1er août 2024 par le Premier ministre Ousmane Sonko, prévoit de mobiliser 5 667 milliards de francs CFA sur la période 2025-2028. Pour la seule année 2026, l’État table sur 762,6 milliards de recettes supplémentaires, inscrits dans la Loi de finances initiale. À ce stade, 63,4 milliards ont été collectés, dont 7,9 milliards issus des recettes douanières, selon les données présentées par Cheikh Diba à l’Assemblée nationale. Il reste près de 700 milliards à recouvrer pour tenir l’objectif annuel.

Le FMI suit de près la trajectoire budgétaire du Sénégal, qui traverse d’importantes difficultés financières. La capacité du gouvernement à atteindre ses cibles de recettes conditionne en partie les discussions en cours avec l’institution de Bretton Woods sur un éventuel programme d’appui.

Waly Diouf Bodian conteste le récit de la presse critique

Face aux analyses du journal La Tribune, qui juge le rythme de collecte très éloigné des objectifs annoncés, Waly Diouf Bodian a affirmé que le plan génère entre 15 et 20 milliards de francs CFA par mois, et que les mesures portant sur le foncier et les transferts d’argent devraient produire des résultats croissants dans les prochains mois.

Le gouvernement sera attendu sur ce dossier dès ce vendredi, lors d’une session de questions sur l’actualité prévue à l’hémicycle, où la trajectoire réelle des recettes du PRES par rapport aux objectifs trimestriels fixés dans la loi de finances devrait figurer parmi les points soumis à l’exécutif.