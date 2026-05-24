Sénégal : Sonko prépare t’il une surprise à l’Assemblée Nationale ?

Deux jours après sa révocation du poste de Premier ministre par le président Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko pourrait préparer un repositionnement politique à l’Assemblée nationale. Le bureau de l’institution parlementaire a été convoqué ce dimanche 25 mai en session exceptionnelle, selon Serigne Khadim Bamba Fall, cadre du parti Pastef.

Une convocation exceptionnelle du bureau de l’Assemblée un dimanche

Serigne Khadim Bamba Fall a annoncé sur Facebook que « le Bureau de l’Assemblée Nationale est convoqué aujourd’hui à 15h et la conférence des Présidents à 16h pour définir le calendrier ». La tenue d’une telle réunion un dimanche, en dehors des sessions parlementaires ordinaires, est perçue comme le signe d’une décision imminente au sein du groupe majoritaire.

La veille, samedi 23 mai, Ousmane Sonko avait réuni les députés Pastef au siège du parti à Dakar, une réunion dont l’ordre du jour n’a pas été rendu public.

Le mandat de député de Sonko en suspens

L’Assemblée nationale compte 165 députés, dont 130 issus du Pastef, ce qui confère au parti une majorité absolue confortable. Ousmane Sonko y détient un mandat de député, mis en suspens lors de sa nomination comme Premier ministre. Selon la Constitution sénégalaise, un député nommé membre du gouvernement doit abandonner temporairement l’exercice de son mandat, qui peut être réactivé en cas de cessation de ses fonctions gouvernementales. Sonko avait lui-même évoqué publiquement cette hypothèse d’un retour au Parlement si le président venait à le démettre.

La présidence de l’Assemblée nationale est, dans l’ordre protocolaire sénégalais, la deuxième fonction de l’État après celle de chef de l’État. Un positionnement de Sonko à la tête de l’institution lui conférerait un socle institutionnel significatif, distinct de l’exécutif.