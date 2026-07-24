ONU: Macky Sall dévoile ses priorités pour les 100 premiers jours

Candidat au poste de secrétaire général des Nations unies, Macky Sall a présenté les priorités qu’il entend mettre en œuvre au cours de ses cent premiers jours s’il est choisi pour diriger l’organisation. Dans un message publié sur le réseau social X ce 24 juillet 2026, l’ancien président sénégalais affirme vouloir rétablir la confiance et accélérer la réforme de l’institution.

Selon une publication diffusée sur le compte X Macky Sall pour l’ONU, l’ex-Président Macky Sall fixe comme premier objectif de « restaurer la confiance » au sein de l’Organisation des Nations unies. Il indique également vouloir remettre l’institution sur une trajectoire visant à la rendre plus agile, plus efficace, davantage tournée vers l’écoute, l’action et le rassemblement. Il se présente, dans ce cadre, comme un « bâtisseur de ponts ».

Une feuille de route axée sur la réforme de l’organisation

Cette prise de parole s’inscrit dans la campagne menée par l’ancien chef de l’État sénégalais pour accéder au poste de secrétaire général de l’ONU. Son message met l’accent sur les cent premiers jours d’un éventuel mandat, une période souvent considérée comme déterminante pour imprimer une orientation politique et administrative.

Les priorités annoncées portent sur le fonctionnement interne de l’organisation et sur sa capacité à répondre plus rapidement aux crises internationales. Selon sa déclaration, l’objectif est de renforcer l’efficacité de l’ONU tout en favorisant le dialogue entre les États membres.

Le mandat de l’actuel secrétaire général, António Guterres, doit prendre fin le 31 décembre 2026. Son successeur sera désigné à l’issue d’un processus conduit par les États membres, après plusieurs échanges publics avec les candidats.

Une candidature désormais soutenue par le Sénégal

La candidature de Macky Sall a été officiellement présentée par le Burundi auprès des Nations unies. Quelques jours plus tard, le 20 juillet 2026, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé le soutien officiel de son pays à cette candidature. Il a également demandé au gouvernement et au réseau diplomatique sénégalais de promouvoir ce dossier auprès des États membres de l’organisation.

Le futur secrétaire général sera désigné par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. En pratique, les cinq membres permanents du Conseil disposent d’un droit de veto, ce qui confère une importance particulière aux consultations diplomatiques menées avant le vote final.

Un processus de sélection suivi de près

Les candidats au poste de secrétaire général participent à des dialogues interactifs organisés par l’Assemblée générale des Nations unies afin de présenter leur vision et de répondre aux questions des États membres. Cette procédure, instaurée pour rendre la sélection plus transparente, permet à chaque prétendant d’exposer ses priorités avant les consultations décisives.

À travers cette nouvelle déclaration, Macky Sall met en avant une orientation centrée sur la restauration de la confiance dans l’institution, l’amélioration de son efficacité et le renforcement de sa capacité à écouter, agir et rassembler face aux défis internationaux.