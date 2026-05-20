Sénégal : une femme arrêtée à Kolda pour exploitation sexuelle et menaces mystiques

Le 19 mai 2026, la Sûreté urbaine du Commissariat central de Kolda a arrêté une femme nommée Abigaïl, suspectée de traite de personnes, d’exploitation sexuelle, de charlatanisme et de proxénétisme. Cette interpellation fait suite au témoignage d’une victime qui a dénoncé un réseau criminel dont elle aurait été victime depuis son arrivée au Sénégal.

Un voyage organisé vers la servitude

Selon les déclarations recueillies par la police, Abigaïl aurait offert de prendre en charge le voyage d’une victime venue du Nigeria pour la conduire au Sénégal. En contrepartie, celle-ci aurait été forcée de se prostituer afin de rembourser les frais engagés, estimés à 2,5 millions de francs CFA. Lors de son audition, la suspecte a reconnu avoir mis en place ce système et avoir exigé de la victime qu’elle génère des revenus pour s’acquitter de cette dette.

Des menaces prolongées après le remboursement

La situation n’a pas pris fin avec l’acquittement de la somme initiale. Une fois la victime en mesure de rembourser intégralement le montant convenu, Abigaïl a maintenu le harcèlement en recourant à des pratiques occultes présentées comme magiques. Elle aurait exigé un paiement supplémentaire de 500 000 francs CFA sous prétexte d’une dette résiduelle, justifiant cette nouvelle réclamation par des menaces d’ordre mystique. C’est ce type de pression répété qui a poussé la victime à se tourner vers les autorités.

Une enquête engagée

Après les aveux de la mise en cause en garde à vue, elle a été placée en garde à vue. Les investigations doivent établir l’étendue des activités illicites et l’existence d’autres victimes potentielles. La procédure suit actuellement son cours auprès du parquet de Kolda.