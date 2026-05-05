Trump : « Mieux vaut s'entendre avec la Chine que se battre contre elle »

Le président américain Donald Trump a exprimé lundi 4 mai 2026 sa préférence pour une relation apaisée avec Pékin, lors d’une interview accordée à l’animateur conservateur Hugh Hewitt sur Salem Radio Network.

« Je pense qu’il vaut mieux s’entendre avec la Chine que de se battre contre elle, et ils pensent la même chose », a déclaré Trump lors de cet entretien.

Un rapprochement commercial en toile de fond

La déclaration intervient huit mois après la conclusion d’un accord commercial entre Washington et Pékin, signé en octobre 2025 à Busan, en Corée du Sud, en marge d’une réunion bilatérale entre Trump et le président chinois Xi Jinping. L’accord, qualifié d’« historique » par la Maison-Blanche, prévoit notamment des engagements chinois sur le contrôle des précurseurs du fentanyl, la levée des restrictions sur les exportations de terres rares, et des achats massifs de produits agricoles américains. Les droits de douane américains sur les importations chinoises ont été ramenés à 30 %, contre 145 % au pic de la guerre commerciale au printemps 2025.

Publicité

Une visite à Pékin prévue le 14 mai

Trump a confirmé lors de cet entretien sa prochaine visite en Chine, prévue le 14 mai 2026. Il deviendrait ainsi le premier président américain à se rendre à Pékin depuis sa propre visite de novembre 2017. Joe Biden n’avait effectué aucun déplacement en Chine durant son mandat.

Trump a également indiqué avoir évoqué le cas de Jimmy Lai — militant pro-démocratie hongkongais condamné et détenu en Chine — lors de sa rencontre avec Xi Jinping à Busan, sans obtenir de réponse définitive. Il a précisé avoir l’intention de soulever à nouveau ce dossier lors de son déplacement à Pékin.