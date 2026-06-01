7 millions de morts par an : la séduction mortelle de l’industrie du tabac sur la jeunesse

Le tabac tue plus de sept millions de personnes chaque année dans le monde. Ce 31 mai, à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, l’Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d’alarme sur une réalité que les chiffres rendent implacable : derrière les arômes fruités, les emballages séduisants et les publicités soigneusement ciblées, les industries du tabac et de la nicotine conçoivent délibérément leurs produits pour enfermer les jeunes dans le cycle de l’addiction.

Ils sont 40 millions d’adolescents âgés de 13 à 15 ans à consommer déjà du tabac dans le monde. Quinze millions supplémentaires vapotent. Et dans les pays pour lesquels des données sont disponibles, les adolescents ont en moyenne neuf fois plus de risques de vapoter que les adultes. Ces chiffres traduisent l’ampleur d’une crise que les experts ne qualifient plus simplement de problème de santé publique, mais de piège industriel organisé.

Pour la première fois, l’Oms a intégré à son analyse l’usage de la cigarette électronique, tant chez les adultes que chez les adolescents. Le constat est alarmant. Plus de 100 millions de personnes vapotent désormais dans le monde, dont 86 millions d’adultes et au moins 15 millions d’adolescents âgés de 13 à 15 ans. Au total, 10 % des adolescents dans le monde déclarent consommer un ou plusieurs produits du tabac. Pour l’Oms, le risque est clair : voir naître une nouvelle génération de dépendants, façonnée non plus par la cigarette traditionnelle, mais par des dispositifs high-tech à la nicotine.

Des produits conçus pour séduire

Ce n’est pas un hasard si les puffs sentent la fraise, la mangue ou le bubble-gum. Ce n’est pas un hasard non plus si leurs emballages ressemblent davantage à des accessoires de mode qu’à des produits contenant de la nicotine. Derrière ces choix se trouve une stratégie délibérée pour rendre l’entrée dans le tabagisme attrayante et banale pour les plus jeunes.

Cigarettes électroniques, puffs jetables, tabac chauffé, chicha aromatisée, ces nouveaux produits sont souvent perçus comme moins dangereux que la cigarette classique. Une perception trompeuse. « Les cigarettes électroniques alimentent une nouvelle vague de dépendance à la nicotine », déplore Étienne Krug, directeur du département déterminants de la santé, promotion et prévention de l’Oms. Elles sont présentées comme une alternative moins nocive, mais en réalité, elles accrochent les jeunes à la nicotine de plus en plus tôt et risquent de compromettre des décennies de progrès.

Un bilan sanitaire dévastateur

Au-delà des jeunes, c’est l’ensemble de la population mondiale qui paie le prix fort. L’exposition au tabac a causé plus de 7 millions de décès en 2023. Parmi eux, environ 1,6 million concernent des non-fumeurs, victimes du tabagisme passif. Le tabac est un facteur de risque majeur pour plus de vingt types de cancers, pour les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies respiratoires chroniques et les complications de grossesse. L’Oms est formelle : aucune forme de consommation du tabac n’est sans danger. Le coût économique mondial du tabagisme est estimé à 1 400 milliards de dollars par an, soit environ 1,8 % du Pib mondial.

Des progrès réels, mais fragiles

La lutte antitabac n’est pas sans résultats. Le dernier rapport de l’Oms sur les tendances du tabagisme, publié en octobre 2025, montre un net recul : la part des adultes consommant du tabac est passée de 26 % en 2010 à 19,5 % en 2023, et le nombre de consommateurs dans le monde est estimé à 1,2 milliard en 2024. En Asie du Sud-Est, longtemps considérée comme l’épicentre mondial de la consommation, la proportion d’hommes fumeurs a presque été divisée par deux, passant de 70 % en 2000 à 37 % en 2023, une chute qui représente à elle seule plus de la moitié du recul mondial.

Mais ces avancées restent fragiles. Le directeur général de l’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, salue les millions de personnes qui arrêtent ou ne commencent pas à consommer du tabac grâce aux politiques de lutte menées dans le monde. Il avertit cependant aussitôt : « Face à ces avancées, l’industrie du tabac contre-attaque en lançant de nouveaux produits à base de nicotine, en ciblant agressivement les jeunes. Les gouvernements doivent agir plus vite et plus fermement ». « Près de 20 % des adultes consomment encore du tabac ou des produits à base de nicotine. Nous ne pouvons pas relâcher nos efforts maintenant », renchérit Jeremy Farrar, sous-directeur général de l’organisation, chargé de la promotion de la santé et de la prévention et de la prise en charge des maladies.

L’Afrique, cible croissante de l’industrie

Le continent africain n’est pas épargné. L’Oms estime que plus de 250 000 personnes y meurent chaque année de maladies liées au tabac. Face à des marchés occidentaux de plus en plus régulés, les industriels intensifient leur présence sur le continent, profitant d’une réglementation encore insuffisante et d’une démographie jeune en croissance.

Environ 13 millions de femmes africaines consomment aujourd’hui des produits du tabac sous différentes formes. Plus préoccupant encore, le tabagisme progresse chez les jeunes filles africaines, avec des niveaux qui tendent à se rapprocher de ceux observés chez les garçons.

Ce que les États peuvent faire

Face à ce tableau, l’Oms propose un cadre d’action concret : le dispositif Mpower. Surveiller la consommation, protéger les populations contre la fumée secondaire, offrir une aide au sevrage, mettre en garde par des campagnes et des avertissements illustrés, interdire la publicité et augmenter les taxes sur les produits du tabac. Ces leviers, appliqués rigoureusement, permettraient selon l’organisation d’éviter des millions de décès prématurés. L’Oms appelle également les gouvernements à combler les failles juridiques qui permettent encore à l’industrie de cibler la jeunesse, et à soumettre les cigarettes électroniques et produits similaires aux mêmes restrictions que le tabac classique.

La hausse des taxes figure parmi les mesures les plus efficaces, particulièrement pour décourager les jeunes d’entrer dans le tabagisme. L’interdiction de la publicité, y compris sur les réseaux sociaux, constitue un autre pilier essentiel. Pour ceux qui fument déjà, l’Oms insiste sur la nécessité d’un accompagnement structuré : consultations spécialisées, lignes d’aide, suivi psychologique, traitements de substitution nicotinique.