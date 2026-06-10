À la veille du Mondial, Léon XIV fait du football une leçon de vie collective

Depuis l’église Sant’Agustí de Barcelone, le pape Léon XIV a pris la parole mercredi 10 juin, à la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, pour livrer un message centré sur la fraternité et le collectif. Lors de son voyage apostolique en Espagne — le quatrième depuis le début de son pontificat —, le souverain pontife a utilisé le football comme vecteur d’un discours sur le vivre-ensemble.

« La vie n’est pas une course à mener de façon solitaire. C’est quelque chose qui se joue en équipe et il faut apprendre à courir ensemble », a déclaré le pape devant ses interlocuteurs. Celui qui est originaire de Chicago a poursuivi en soulignant qu’un joueur talentueux qui refuse de faire des passes nuit à son équipe — et perd, in fine, le match.

Un message à double lecture

Ce discours survient alors que les tensions entre le Vatican et l’administration Trump restent vives. Depuis janvier 2026, les deux institutions s’opposent ouvertement sur les questions migratoires, la politique étrangère américaine au Proche-Orient et les opérations militaires en Iran. En avril, Donald Trump avait déclaré ne pas être un « grand fan » de Léon XIV, après que ce dernier avait qualifié de « vraiment inacceptable » la menace du président américain de détruire la civilisation iranienne. Le pape avait alors répondu qu’il n’avait « pas peur de l’administration Trump ».

Fin mai, l’encyclique Magnifica Humanitas avait approfondi le fossé. Léon XIV y avertissait contre « l’idolâtrie du pouvoir », des formulations interprétées par plusieurs analystes comme visant implicitement Washington. Le pape avait par ailleurs décliné une invitation de la Maison Blanche à rejoindre le Board of Peace piloté par l’administration Trump, au motif que cet organe empiète sur les prérogatives de l’ONU.

Le Mondial comme toile de fond

La Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, débute ce jeudi 11 juin. Le tournoi réunit 48 équipes pour la première fois de son histoire. Le voyage apostolique de Léon XIV en Espagne se poursuit jusqu’au 12 juin, avec notamment une étape aux îles Canaries et la messe à la basilique de la Sagrada Família à Barcelone, lors de laquelle il inaugurera la tour de Jésus-Christ, point culminant de l’édifice à 172,5 mètres.