Bénin : Liste intégrale des meilleurs candidats au Bepc 2026

La Direction des examens et concours (DEC) a publié la liste des trois premiers candidats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) 2026 dans chacun des douze départements du Bénin. Le document, signé le 15 juillet 2026 par le directeur des Examens et Concours, Dr Kuessi Fulbert Allognissodé, présente les 36 élèves ayant obtenu les meilleures moyennes à l’échelle départementale.

Les résultats montrent des performances élevées dans plusieurs départements, avec des moyennes dépassant 19 sur 20. L’Atacora enregistre la meilleure note départementale du pays grâce à Lauren Ruth Akobi Banouin, créditée de 19,25/20.

L’Atacora en tête des meilleures moyennes

Selon la liste officielle, Lauren Ruth Akobi Banouin occupe la première place dans l’Atacora avec une moyenne de 19,25/20. Elle devance Exaucée Yeto Grâce Tankaya, deuxième avec 19,20/20, tandis que Marouzoukath Atta Imorou complète le podium avec 18,95/20.

D’autres départements affichent également d’excellents résultats. Dans le Borgou, Gédéon Persévérand Agonnoude décroche la première place avec 19,10/20. L’Atlantique est dominé par Ahouéfa Arielle Marilyne Koudjale, qui obtient 19,05/20. Le Littoral et l’Ouémé enregistrent chacun un premier de département crédité de 19,00/20.

Les autres meilleures moyennes départementales sont de 18,95 dans le Mono, 18,70 dans l’Alibori, 18,50 dans les Collines, 18,40 dans la Donga, 18,30 dans le Couffo, 18,05 dans le Zou et 17,95 dans le Plateau.

Des établissements présents à plusieurs reprises

La publication fait apparaître plusieurs établissements représentés à plusieurs reprises parmi les meilleurs élèves. Le CPEG Catholique Ozanam place deux candidats sur le podium de l’Alibori. Le LMJFGMK compte les deux premières de l’Atacora, tandis que le PMB classe deux élèves parmi les trois meilleurs du Borgou.

Dans le Couffo, les trois premiers proviennent du CPEG Catholique d’Azovè. Le même constat est observé dans le Plateau, où les trois meilleures places reviennent à des élèves du CPEG Catholique Sainte Claire de Pobè.

La liste officielle précise également, pour chaque lauréat, le sexe, la date et le lieu de naissance, l’établissement d’origine ainsi que la moyenne obtenue. Elle est signée par le directeur des Examens et Concours, Dr Kuessi Fulbert Allognissodé, en date du 15 juillet 2026.

Une publication devenue une tradition

Chaque année, la Direction des examens et concours rend publique la liste des trois meilleurs candidats de chaque département afin de distinguer les performances académiques enregistrées au BEPC. Cette publication intervient après la proclamation des résultats nationaux et permet de valoriser les élèves ayant obtenu les meilleures moyennes de leur département.

Le BEPC constitue le diplôme qui sanctionne la fin du premier cycle de l’enseignement secondaire au Bénin et ouvre l’accès aux classes de seconde pour les candidats admis. La liste publiée cette année rassemble ainsi les 36 meilleurs élèves à l’échelle départementale pour la session 2026.