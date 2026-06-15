Accident de circulation mortel dans le Couffo : deux motocyclistes perdent la vie sur l’axe Dogbo-Lalo

Deux jeunes conducteurs de deux-roues ont perdu la vie samedi 13 juin 2026 dans une collision frontale sur le tronçon intercommunal Dogbo-Lalo, dans le département du Couffo. Les deux victimes sont mortes sur le champ.

Le drame s’est produit sur un axe routier du Sud-Ouest du Bénin qui relie les communes de Dogbo et de Lalo. Selon les informations rapportées par Libre Express, les deux motocyclistes circulaient en sens inverse lorsque la tragédie a frappé. L’un d’eux prenait la direction de Lalo au départ de Dogbo, tandis que le second effectuait le trajet retour après avoir assisté à des funérailles dans les environs.

À l’arrivée des secours et des témoins accourus sur les lieux, il ne restait plus qu’à constater les décès. Les traumatismes infligés par le choc s’étaient révélés immédiatement mortels.