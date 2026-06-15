Photo d'illustration

Accident de circulation mortel dans le Couffo : deux motocyclistes perdent la vie sur l’axe Dogbo-Lalo

par
FacebookTwitterWhatsApp

Deux jeunes conducteurs de deux-roues ont perdu la vie samedi 13 juin 2026 dans une collision frontale sur le tronçon intercommunal Dogbo-Lalo, dans le département du Couffo. Les deux victimes sont mortes sur le champ.

Le drame s’est produit sur un axe routier du Sud-Ouest du Bénin qui relie les communes de Dogbo et de Lalo. Selon les informations rapportées par Libre Express, les deux motocyclistes circulaient en sens inverse lorsque la tragédie a frappé. L’un d’eux prenait la direction de Lalo au départ de Dogbo, tandis que le second effectuait le trajet retour après avoir assisté à des funérailles dans les environs.

À l’arrivée des secours et des témoins accourus sur les lieux, il ne restait plus qu’à constater les décès. Les traumatismes infligés par le choc s’étaient révélés immédiatement mortels.

Laisser un commentaire