Scaloni laisse Messi sur le banc contre la Jordanie : repos avant les 16es de finale

Dix jours sans la moindre minute officielle séparent Lionel Messi de son prochain match couperet. Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a confirmé vendredi en conférence de presse que son capitaine débutera sur le banc samedi face à la Jordanie, dernier match de groupe d’une Albiceleste déjà assurée de la première place. « Leo sera sur le banc et il entrera en cours de match », a déclaré Scaloni, interrogé directement sur le statut de son joueur de 39 ans.

Une décision tactique, pas médicale

Scaloni a explicitement écarté toute hypothèse de blessure. La question lui a été posée sans détour par le journaliste argentin Enrique Macaya Márquez, présent à sa 18e Coupe du monde, et le sélectionneur a tenu à clarifier la situation plutôt que d’esquiver le sujet. L’Argentine aborde cette rencontre à l’AT&T Stadium d’Arlington sans le moindre enjeu sportif : la victoire contre l’Autriche (2-0) a déjà validé la première place du groupe J, après le succès initial contre l’Algérie (3-0). La Jordanie, de son côté, est éliminée depuis sa deuxième défaite consécutive.

Cette configuration permet à Scaloni de faire tourner son effectif sans aucun risque sportif. Plusieurs joueurs revenus récemment de blessure, comme Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico et Leandro Paredes, devraient bénéficier d’un temps de jeu renforcé. En défense, Cristian Romero devrait également manquer la rencontre après sa sortie sur blessure lors du match précédent, avec Nicolás Otamendi pressenti pour le remplacer.

Le repos avant l’échéance à élimination directe

Pour Messi, l’enjeu dépasse la simple rotation. Auteur des cinq buts argentins du tournoi — un triplé contre l’Algérie puis un doublé contre l’Autriche, qui l’a hissé au rang de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 18 réalisations, devant l’Allemand Miroslav Klose — l’attaquant de l’Inter Miami avait abordé la compétition avec une fatigue musculaire à l’ischio-jambier gauche, contractée fin mai en MLS.

S’il reste sur le banc l’intégralité de la rencontre contre la Jordanie, Messi totalisera dix jours sans compétition avant le huitième de finale de l’Argentine, prévu le 3 juillet contre l’équipe classée deuxième du groupe H (Espagne, Uruguay, Cap-Vert ou Arabie saoudite). Une gestion qui contrasterait avec la position rapportée du joueur lui-même : selon des informations relayées par beIN Sports et ESPN Argentine, Messi aurait fait savoir qu’il souhaitait être titularisé, estimant qu’une présence sur le terrain, même brève, l’aiderait à conserver son rythme de compétition avant les phases à élimination directe.

Scaloni n’a pas détaillé la composition complète de son onze, renvoyant l’annonce officielle au lendemain. Il a toutefois précisé que Messi entrerait en jeu en seconde période, sans toutefois préciser à quel moment exact ni dans quel système tactique.

Une première historique entre les deux sélections

La rencontre revêt une dimension singulière : Argentine et Jordanie ne se sont jamais affrontées dans aucune compétition officielle auparavant. Pour la sélection jordanienne, emmenée par Mousa Al-Tamari, cette opposition contre le champion du monde en titre constitue une vitrine, même sans perspective de qualification.

Le coup d’envoi est fixé à 22 heures (heure de l’Est américain), avec une diffusion sur FOX et l’application FOX Sports. L’équipe de départ complète sera communiquée par le staff argentin samedi, avant le match.