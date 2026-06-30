Afrique : la Russie prévoit d'ouvrir quatre nouvelles ambassades

La diplomatie russe poursuit son déploiement sur le continent africain. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé mardi 30 juin que la Russie prévoyait d’ouvrir de nouvelles représentations diplomatiques en Gambie, au Liberia, au Togo et dans l’Union des Comores, une décision présentée comme une nouvelle étape de la politique africaine de Moscou.

L’annonce a été faite par Sergueï Lavrov lors d’une réunion du conseil économique rattaché au ministère russe des Affaires étrangères. « L’ouverture de missions diplomatiques en Gambie, au Liberia, au Togo et dans l’Union des Comores est à l’ordre du jour », a déclaré le chef de la diplomatie russe.

Quatre nouveaux pays concernés

Avec ce projet, Moscou entend poursuivre l’élargissement de son réseau diplomatique en Afrique. Les futures représentations devraient être implantées en Gambie, au Liberia, au Togo et dans l’Union des Comores, même si aucune date d’ouverture n’a encore été communiquée par les autorités russes.

Au cours de son intervention, Sergueï Lavrov a rappelé que trois nouvelles ambassades russes avaient déjà ouvert leurs portes en Afrique en 2025, au Niger, en Sierra Leone et au Soudan du Sud. Selon lui, l’extension du réseau diplomatique doit favoriser le développement des relations politiques, économiques et de coopération entre la Russie et les États africains.

Cette stratégie accompagne la multiplication des échanges entre Moscou et plusieurs capitales africaines ces dernières années, notamment dans les domaines de la sécurité, de l’énergie, de l’exploitation minière, de l’agriculture et de la formation.

Une politique africaine renforcée depuis 2025

L’expansion diplomatique annoncée intervient quelques mois après une réorganisation du ministère russe des Affaires étrangères. En février 2025, le ministère russe des Affaires étrangères a créé un Département du partenariat avec l’Afrique, une structure chargée de coordonner les relations entre la Russie et les pays du continent.

Lors de sa présentation officielle, Sergueï Lavrov avait expliqué que cette nouvelle direction répondait à la place grandissante de l’Afrique dans les priorités diplomatiques de la Russie. Sa création est intervenue après le renforcement des contacts bilatéraux engagés à la suite des sommets Russie-Afrique organisés à Sotchi en 2019 puis à Saint-Pétersbourg en 2023.

Depuis plusieurs années, les autorités russes multiplient également les visites officielles, les accords de coopération et les initiatives économiques avec différents États africains, tandis que plusieurs pays du continent cherchent à diversifier leurs partenariats internationaux.

Les ouvertures dépendront des prochaines décisions officielles

L’annonce formulée par Sergueï Lavrov marque une nouvelle orientation de la diplomatie russe sur le continent, mais les ouvertures des futures ambassades devront encore être suivies des procédures administratives et diplomatiques nécessaires, notamment la désignation d’ambassadeurs, la mise en place des infrastructures et les accords avec les États hôtes avant leur entrée en service.