Baccalauréat 2026 au Bénin : Le coup d’envoi donné à Akassato

Les épreuves écrites du Baccalauréat, session unique de juin 2026, ont démarré ce lundi 15 juin sur l’ensemble du territoire béninois. Le lancement officiel a été effectué au Lycée Technique d’Amitié Sino-Béninoise d’Akassato par le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle, Clément Kouchadé, et la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Sèdami Medegan Fagla.

Cette année, 77.101 candidats composent dans 140 centres répartis à travers le pays. Les autorités administratives et éducatives présentes à Akassato ont procédé à une visite de plusieurs salles afin de constater le démarrage effectif des épreuves. Le préfet de l’Atlantique, Raphaël Akotègnon, des responsables du système éducatif ainsi que des autorités communales ont également pris part à la cérémonie de lancement.

Plus de 77.000 candidats dans 140 centres

Le Baccalauréat demeure l’examen qui sanctionne la fin des études secondaires et conditionne l’accès à l’enseignement supérieur. Son organisation mobilise chaque année plusieurs milliers d’acteurs, parmi lesquels les chefs de centres, les surveillants, les correcteurs et les équipes administratives chargées de la logistique.

À Akassato, les membres du gouvernement ont salué les dispositions mises en place pour le déroulement des compositions. Les premières constatations effectuées dans les salles visitées ont fait état d’un démarrage normal des épreuves.

Face aux candidats, les responsables gouvernementaux ont insisté sur la nécessité d’aborder l’examen avec sérénité et discipline. Les messages adressés aux élèves ont également porté sur le respect des règles qui encadrent cette évaluation nationale.

L’organisation de cet examen engage également la responsabilité des encadreurs mobilisés dans les centres de composition. Les surveillants et les chefs de centres ont été appelés à faire preuve de rigueur et d’impartialité afin de préserver la crédibilité des résultats.

Chaque session représente une étape déterminante pour des milliers de jeunes qui envisagent une poursuite d’études ou une orientation vers des formations professionnelles spécialisées. Les épreuves écrites se poursuivront jusqu’au mercredi 17 juin 2026 conformément au calendrier officiel de l’Office du Baccalauréat.

Selon le programme publié pour la session 2026, les candidats déclarés admissibles seront ensuite convoqués aux épreuves facultatives et sportives prévues dans le processus d’évaluation. La proclamation des résultats de la session normale interviendra dans les semaines suivant les corrections et les délibérations des jurys.