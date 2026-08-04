Bénin : les forfaits internet illimités à 5 000 et 10 000 FCFA disparaissent

Les abonnés de MTN Bénin et de Moov Africa Bénin ne peuvent plus souscrire aux forfaits internet illimités proposés à 5 000 et 10 000 FCFA. Les nouvelles offres disponibles chez les deux opérateurs fixent désormais le premier palier des formules dites « illimitées » à 15 100 FCFA pour une validité de 30 jours.

Cette évolution apparaît sur les grilles tarifaires actuellement publiées par les deux sociétés. À ce stade, aucune explication officielle n’a été communiquée sur le retrait des anciennes offres, tandis que de nombreux internautes expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Des offres revues à la hausse

Chez MTN Bénin, le forfait illimité le plus accessible est désormais commercialisé à 15 100 FCFA. Il inclut un volume initial de 20 Go+, avant un passage à un débit de 1 Mbps une fois cette enveloppe consommée. Les autres formules s’échelonnent ensuite de 20 000 à 100 000 FCFA, avec des volumes de données plus importants.

La situation est similaire chez Moov Africa Bénin. L’opérateur propose une première offre à 15 100 FCFA comprenant 25 Go+, avec une réduction de la vitesse de connexion à 1 Mbps après le seuil prévu. D’autres forfaits sont également disponibles à partir de 15 500 FCFA, puis à 20 000, 25 000 et 30 000 FCFA.

Les abonnés qui utilisaient les anciennes formules devront donc prévoir un budget supérieur pour continuer à bénéficier d’un accès internet sans interruption de service après consommation du volume initial.

Un changement par rapport aux offres de mars 2026

Cette nouvelle politique tarifaire contraste avec les données publiées quelques mois plus tôt par l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (Arcep Bénin). Dans son observatoire des tarifs de l’internet mobile arrêté au 31 mars 2026, le régulateur recensait encore des forfaits avec mécanisme de « fair use » à 5 000 et 10 000 FCFA chez MTN et Moov Africa.

Selon ce document, l’offre à 5 000 FCFA permettait d’utiliser environ 11,6 Go avant le maintien de la connexion à un débit de 1 Mbps. Le forfait à 10 000 FCFA donnait accès à un volume supérieur, autour de 23 Go, avec les mêmes conditions de réduction de vitesse après consommation des données initiales. La disparition de ces deux niveaux de prix réduit donc les possibilités d’accès aux offres illimitées pour les utilisateurs disposant d’un budget limité.

Les réactions se multiplient

Depuis l’apparition des nouvelles grilles, plusieurs abonnés font part de leur déception sur les réseaux sociaux. Certains évoquent « une hausse difficile à accepter », tandis que d’autres regrettent « la fin des offres accessibles ». Ces réactions restent celles d’utilisateurs et ne traduisent pas une position officielle des opérateurs.

Le marché béninois des télécommunications compte aujourd’hui trois opérateurs mobiles : MTN Bénin, Moov Africa Bénin et Celtiis. L’accès à internet mobile est devenu un service essentiel pour les communications, les études, les activités professionnelles et les services financiers numériques. Toute modification des tarifs ou des formules disponibles est donc susceptible d’avoir un impact sur un grand nombre d’abonnés à travers le pays.