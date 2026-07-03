Concours des Douanes au Bénin : les candidats fixés sur la date des épreuves écrites

La prochaine étape du recrutement de 150 fonctionnaires de la Direction générale des Douanes est désormais connue. Dans un communiqué publié le 2 juillet 2026, l’administration douanière a annoncé la tenue des épreuves écrites du concours au CEG Sainte Rita à Cotonou, le samedi 18 juillet 2026. Les candidats déclarés admissibles à l’issue des tests psychotechniques sont appelés à s’y présenter à 6 heures précises.

Cette convocation intervient plusieurs mois après la phase des épreuves psychotechniques organisée dans le cadre du concours de recrutement de 150 agents au titre de l’année 2024. Elle marque une nouvelle étape du processus de sélection engagé par l’administration douanière afin de renforcer ses effectifs.

Un centre unique retenu pour tous les candidats

La Direction générale des Douanes a retenu un seul centre de composition pour l’ensemble des candidats admissibles. Les épreuves écrites se dérouleront au CEG Sainte Rita, à Cotonou.

Les candidats devront être présents avant le démarrage des compositions, fixé à 6 heures précises. Ils sont tenus de se munir d’une pièce d’identité en cours de validité. L’administration prévient qu’aucun retard ne sera accepté. « Aucun retard ne sera permis », rappelle le communiqué officiel.

Cette mesure vise à garantir le bon déroulement des épreuves et le respect des règles applicables aux concours de recrutement dans la fonction publique.

Des épreuves adaptées aux différents profils

Le communiqué rappelle également les matières de composition prévues pour chacun des profils ouverts au concours. Ces programmes avaient déjà été publiés dans les communiqués des 31 juillet et 20 août 2025.

Pour les postes de préposés des Douanes, les candidats composeront notamment en culture générale et en mathématiques ou comptabilité. Les futurs contrôleurs seront évalués en culture générale ainsi qu’en finances publiques ou comptabilité générale.

Les autres spécialités concernées comprennent les ressources humaines, l’informatique, la planification, l’archivage numérique, la gestion des risques, les réseaux et systèmes, la cybersécurité, les bases de données, les marchés publics, le droit, la science des données, les statistiques, l’économétrie et l’administration du Trésor. Chaque profil est soumis à des épreuves techniques correspondant au diplôme exigé ainsi qu’à une épreuve de culture générale, avec des durées et coefficients définis par l’administration.

Une phase déterminante avant les résultats

Le recrutement concerne au total 150 postes répartis entre plusieurs catégories de métiers. Les préposés des Douanes représentent la plus grande part des effectifs recherchés avec 120 postes, tandis que les autres emplois sont destinés à des profils spécialisés titulaires de licences, de masters ou de diplômes équivalents.

À l’issue des épreuves écrites, les copies seront soumises aux opérations de correction et de délibération prévues par les procédures des concours administratifs. Les candidats souhaitant obtenir des renseignements complémentaires peuvent se rapprocher de la Direction générale des Douanes, des directions régionales ou contacter le numéro vert mis à leur disposition. La publication des résultats de cette phase constituera la prochaine étape officielle du processus de recrutement.