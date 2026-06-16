Bénin-Niger : les experts bouclent un premier cycle de discussions sur la réouverture de la frontière

Les gouvernements du Bénin et du Niger ont annoncé, mardi 16 juin 2026, l’achèvement du premier cycle de travaux menés par le Comité conjoint d’experts chargé d’examiner les conditions de réouverture de la frontière entre les deux pays. Les conclusions de ces travaux ont été transmises aux présidents Romuald Wadagni et Abdourahamane Tiani, selon un communiqué conjoint publié à Cotonou et à Niamey.

Cette étape fait suite à la visite officielle effectuée par le président béninois Romuald Wadagni à Niamey le 2 juin dernier. À l’issue de cette rencontre, les deux chefs d’État avaient décidé de mettre en place un comité d’experts afin d’étudier les différentes questions liées à la reprise normale des échanges entre les deux pays.

Durant les quinze jours impartis, les délégations béninoise et nigérienne ont conduit des consultations et des analyses au sein de leurs équipes respectives. Les travaux portaient sur l’ensemble des sujets inscrits dans le mandat confié au comité. Dans leur communiqué, les deux parties saluent les résultats obtenus à l’issue de cette première phase. Elles estiment que les échanges ont permis d’enregistrer des avancées sur les différents dossiers examinés.

Les discussions ne s’arrêtent toutefois pas à cette étape. Le document précise que les experts des deux pays se retrouveront d’ici la fin de la semaine pour une réunion conjointe destinée à harmoniser leurs conclusions. Cette rencontre doit déboucher sur l’élaboration d’un rapport commun qui sera soumis aux deux chefs d’État.

Selon le communiqué, cette phase finale vise à consolider les acquis des travaux déjà réalisés et à finaliser les propositions susceptibles d’orienter les prochaines décisions des autorités béninoises et nigériennes concernant la réouverture de la frontière.

Les deux gouvernements réaffirment également leur volonté de renforcer les relations bilatérales. Ils mettent en avant l’implication personnelle des présidents Romuald Wadagni et Abdourahamane Tiani dans la recherche de solutions permettant d’améliorer la coopération entre les deux pays.

Le communiqué conjoint est signé, pour le Bénin, par le ministre chargé de l’Intégration africaine, Olushegun Adiadi Bakari, et, pour le Niger, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, Bakary Yaou Sangaré. Cette nouvelle étape rapproche ainsi les deux pays de la présentation d’un rapport final attendu comme un élément déterminant dans le processus engagé depuis la rencontre de Niamey du 2 juin 2026.