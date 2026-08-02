Bénin : « Je n'ai jamais été récupéré », Claudy Siar défend son rôle auprès du président Wadagni

Claudy Siar a détaillé, ce 2 août dans un entretien accordé à Brut, les contours de sa mission auprès de la présidence béninoise. Nommé chargé de mission à la culture, aux médias et à la visibilité par le président Romuald Wadagni, l’ancien animateur de RFI y explique la nature de son rôle et sa relation avec le chef de l’État.

Une nomination officialisée le 3 juin

Le chef de l’État béninois a nommé Claudy Siar chargé de mission à la culture, aux médias et à la visibilité du pays lors du Conseil des ministres du 3 juin 2026. Cette décision est intervenue moins de deux semaines après que l’animateur eut reçu, le 22 mai à Ouidah, son certificat de nationalité béninoise. Deux mois plus tard, cette entrée dans l’appareil présidentiel continue de susciter des interrogations, ce qui a conduit Claudy Siar à s’exprimer publiquement pour la première fois sur les critiques visant sa nouvelle fonction.

Face à la caméra de Brut, il affirme : « J’ai la prétention de dire que je n’ai jamais été récupéré par personne ». Il précise avoir « toujours agi en toute liberté » et assure qu’il n’aurait pas accepté cette mission si elle ne lui convenait pas.

Le contenu de sa mission auprès de la présidence

Selon ses explications, son rôle ne serait pas celui d’un conseiller mais celui d’un acteur opérationnel. Il annonce la création d’une structure baptisée Bénin Influence, composée de Béninoises et de Béninois engagés dans la promotion internationale du pays. Cette entité vise selon lui, à porter les ambitions culturelles du Bénin et à renforcer ses liens avec les diasporas afrodescendantes.

Il distingue par ailleurs deux registres dans sa prise de parole future : celui de la fonction officielle, qu’il dit vouloir consacrer à la construction plutôt qu’à la dénonciation, et celui de ses convictions personnelles, qu’il affirme continuer de porter en dehors de ce cadre. Il ajoute que son passage à la présidence ne modifierait ni son regard sur les rapports entre l’Afrique et le reste du monde, ni sa liberté de parole sur les sujets qu’il juge essentiels.

Un parcours de plus de trente ans dans les médias africains

Né le 2 novembre 1964 dans le 11e arrondissement de Paris, Claudy Siar a grandi à Vigneux-sur-Seine avant de rejoindre RFI le 13 mars 1995, à la suite du décès de Gilles Obringer, pour lancer Couleurs Tropicales. L’émission est devenue en trente et un ans une référence des musiques afro-caribéennes, avant qu’il ne quitte l’antenne fin mars 2026 pour rejoindre le groupe NewWorld TV, basé à Lomé. Entre 2011 et 2012, il avait occupé la fonction de délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer, une expérience administrative antérieure à son engagement actuel auprès de la présidence béninoise. Fondateur et copropriétaire de Tropiques FM, il a également présenté The Voice Afrique francophone sur Voxafrica et Couleur Horizon sur Canal+ Horizons entre 2004 et 2010.

Revenant sur une chanson composée en 2000, dans laquelle il interrogeait la terre où se sentir chez lui, il relève que cette question trouve aujourd’hui une réponse, vingt-six ans plus tard, avec l’obtention de la nationalité béninoise. Les contours précis de Bénin Influence, sa composition et ses moyens n’ont pas encore été détaillés officiellement par la présidence béninoise.