Bénin : le réseau SBN adopte son plan de plaidoyer 2026-2028

Cotonou a accueilli, vendredi 31 juillet 2026, la validation du plan pluriannuel de plaidoyer du Scaling Up Nutrition Business Network (SBN) Bénin pour la période 2026-2028. L’atelier s’est achevé par l’adoption du document de référence du réseau et la création d’un noyau de coordination composé de sept membres chargés d’assurer sa mise en œuvre.

La rencontre a réuni les bénéficiaires du projet Cascades, des représentants de GAIN, de CARE Bénin/Togo ainsi que de l’Alliance de la Société Civile pour l’Intensification de la Nutrition au Bénin (ASCINB).

Un document pour orienter les actions de plaidoyer

Selon les organisateurs, le plan adopté servira de cadre stratégique pour les actions de plaidoyer du réseau SBN au cours des trois prochaines années. Il vise à renforcer le dialogue entre le secteur privé, les pouvoirs publics et les partenaires techniques afin de favoriser un environnement plus propice au développement d’entreprises engagées dans la nutrition.

À l’ouverture des travaux, la directrice pays de GAIN-Bénin, Françoise Sayi, a rappelé que cet atelier était organisé dans le cadre du projet Cascades. D’après elle, cette initiative est portée par CARE International Bénin/Togo et GAIN avec plusieurs partenaires pour promouvoir des politiques publiques favorables à une alimentation plus saine et à des systèmes alimentaires plus résilients.

Elle a indiqué que, dans les six pays africains où le projet est déployé, Cascades ambitionne d’améliorer l’accès à une alimentation de qualité pour au moins cinq millions de femmes en âge de procréer et d’enfants de moins de cinq ans. « Le secteur privé joue un rôle essentiel », a-t-elle déclaré, en soulignant l’importance des petites et moyennes entreprises dans la production et la distribution d’aliments nutritifs.

Un creuset national et un comité de sept membres

Au terme des échanges, les participants ont adopté le plan pluriannuel de plaidoyer comme document de référence du réseau SBN Bénin. Ils ont également décidé de créer un creuset national destiné à accompagner l’exécution des actions prévues dans le document.

Pour assurer le suivi de cette dynamique, un noyau de coordination de sept membres a été constitué. Il est composé d’Assiba Carine Bokovo, Estonie Dotonou, Zoulériathou Traoré, Germain Houngbo, Aline Hessou, Sylvère Houndeffo et Wilfried Yehouessi. Selon les résolutions de l’atelier, cette équipe aura pour mission de coordonner les initiatives du réseau et de faciliter la mise en œuvre des activités prévues jusqu’en 2028.

Le projet Cascades mise sur l’engagement du secteur privé

Au cours de son intervention, Françoise Sayi a rappelé que GAIN pilote, dans le cadre de Cascades, le volet consacré à l’engagement du secteur privé. Cette composante repose sur l’animation du réseau SBN, présenté comme une plateforme de dialogue entre les entreprises, les partenaires techniques et les institutions intervenant dans le domaine de la nutrition.

Elle a également souligné que les petites et moyennes entreprises assureraient jusqu’à 70 % de la mise sur le marché des aliments nutritifs produits localement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Selon elle, leur implication demeure déterminante pour améliorer la disponibilité et l’accessibilité des aliments de qualité.

Lancé par CARE et GAIN avec l’appui financier du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, le projet Cascades est mis en œuvre dans six pays africains : le Bénin, le Kenya, l’Ouganda, le Mozambique, le Nigeria et l’Éthiopie. Il vise à renforcer les politiques publiques en faveur d’une alimentation saine et de systèmes alimentaires plus résilients face aux défis économiques et climatiques.