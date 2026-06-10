Bénin : Un nouveau bureau à la tête de la communauté des communes du Zou (CCZ)

Un vent de renouveau souffle sur l’intercommunalité dans le département du Zou. Ce mercredi 10 juin 2026, la Communauté des Communes du Zou (CCZ) a officiellement procédé à l’élection de son nouveau bureau dirigeant, marquant ainsi, le début d’une nouvelle ère pour la synergie locale.

L’effervescence était palpable lors de ce scrutin décisif, qui a réuni les leaders municipaux de la région avec un objectif commun : insuffler une dynamique fraîche et unie au service des populations. Au terme d’un vote transparent et consensuel, une nouvelle équipe directrice a été installée pour présider aux destinées de l’organisation.

La nouvelle équipe dirigeante de la CCZ est présidée parAuguste Aïhunhin, maire de Covè.

Le maire d’Agbangnizoun, Kouholi Clétus Oscar, en est le 1er vice-président, alors que celui de Bohicon, Ferdinand Bokossa est élu 2e vice-président.

Cette équipe aura la lourde mais noble responsabilité de renforcer la coopération transfrontalière entre les différentes communes du département du Zou. Elle devra mutualiser les forces, harmoniser les politiques territoriales et promouvoir des actions concrètes en faveur du développement local durable, de l’accès aux services de base et du rayonnement de la région.

À la suite de cette élection, les réactions de soutien ne se sont pas fait attendre. Les populations du Zou ont salué la dynamique et felicité les nouveaux dirigeants e la CCZ.