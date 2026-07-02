Bénin : Cotonou accueillera les premiers États généraux africains de l’assurance inclusive

Une nouvelle ambition continentale prend forme à Cotonou. Du 6 au 8 juillet 2026, la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF) réunira dans la capitale économique du Bénin près de 400 décideurs venus de tout le continent à l’occasion des premiers États généraux de l’Assurance pour Tous. L’annonce a été faite par la FANAF dans un communiqué de presse publié le 11 juin 2026.

Ce rendez-vous panafricain, organisé au Sofitel de Cotonou, doit déboucher sur l’adoption du premier Pacte panafricain pour l’inclusion assurantielle et d’un plan d’action destiné à renforcer l’accès des populations africaines aux services d’assurance.

Une mobilisation continentale autour de l’assurance inclusive

Les organisateurs annoncent la participation de représentants des pouvoirs publics, des autorités de régulation, des compagnies d’assurance et de réassurance, des banques de développement, des institutions financières ainsi que de partenaires techniques et professionnels du secteur.

L’objectif affiché est de construire une stratégie commune afin de développer l’assurance inclusive sur le continent et d’accroître la contribution du secteur au financement des économies africaines.

Les travaux devraient aboutir à l’adoption d’un Pacte panafricain pour l’inclusion assurantielle, accompagné d’un plan d’action couvrant la période 2026-2030. La FANAF souhaite ainsi contribuer au doublement du taux de pénétration de l’assurance dans son espace d’intervention à l’horizon 2040.

Un secteur confronté à une faible couverture

La rencontre intervient alors que le marché africain de l’assurance reste largement en retrait par rapport aux standards internationaux. D’après la FANAF, les pays de l’espace Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) enregistrent un taux de pénétration inférieur à 1 % du produit intérieur brut, contre plus de 6 % à l’échelle mondiale.

Cette situation limite l’accès de nombreux ménages, agriculteurs, petites et moyennes entreprises ainsi que des acteurs du secteur informel aux mécanismes de protection contre les risques sanitaires, climatiques, économiques ou sociaux.

« Les États Généraux de Cotonou doivent marquer le point de départ d’une nouvelle ambition continentale pour l’assurance africaine et son rôle dans la transformation économique du continent », a déclaré Mamadou Koné, président de la FANAF.

Cotonou au centre des réflexions sur l’avenir du secteur

Au-delà des questions propres au secteur assurantiel, les organisateurs entendent créer un espace de dialogue réunissant gouvernements, régulateurs, investisseurs, institutions financières et partenaires au développement afin d’identifier des solutions adaptées aux réalités africaines.

Le choix du Bénin comme pays hôte intervient dans un contexte marqué par plusieurs rencontres économiques internationales organisées ces dernières années à Cotonou, qui ambitionne de renforcer son attractivité comme plateforme régionale d’affaires et de services financiers.

À l’issue des trois journées de travaux, les participants devraient adopter le Pacte panafricain pour l’inclusion assurantielle ainsi que le plan d’action stratégique 2026-2030, appelés à servir de feuille de route pour le développement de l’assurance inclusive sur le continent.