Sénat au Bénin : Le visage de la nouvelle institution de la République dévoilé

La nouvelle architecture institutionnelle du Bénin prend forme. Suite au Conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2026, la liste complète des membres appelés à siéger au sein du tout nouveau Sénat a été officiellement dévoilée. Entre figures politiques d’envergure, hauts gradés des forces de défense et membres de droit, la nouvelle chambre haute du Parlement béninois est désormais prête pour son installation opérationnelle.

La concrétisation de la réforme constitutionnelle est en marche au Bénin. Le paysage politique béninois qui s’était enrichit d’une institution d’élite, il y a quelques mois, voit sa composition nominative mieux fixée. En dehors des membres de droit, les autres ont été nommés par décret lors du dernier Conseil des ministres. Cette étape cruciale lève le voile sur les hommes et les femmes qui porteront la lourde responsabilité d’incarner la sagesse républicaine et d’orienter l’avenir démocratique du pays. (📲 Rejoignez dès maintenant 👉 la communauté de La Nouvelle Tribune sur WhatsApp !)

Les grandes figures nommées en Conseil des ministres

Afin de compléter la composition du Sénat, le pouvoir exécutif et le Parlement ont procédé à la désignation de personnalités de premier plan. Parmi les visages de haut rang issus des forces de défense et de sécurité choisis par le chef de l’État, figurent des noms bien connus du commandement militaire et de la sécurité intérieure, à savoir Alassane Séïdou, Fortunet Alain Nouatin, l’Intendant général de brigade Robert Gbian, le général de brigade aérienne Taffa Adam et le capitaine de vaisseau major Albert Ezin Badou.

Au titre des personnalités civiles directement désignées par le Président de la République, on retrouve des cadres de l’administration publique tels que : Ousmane Batoko, Raïmi Amadou, Paul Hounkpè, Emmanuel Tiando, ainsi que Pascal Irénée Koupaki. De son côté, l’Assemblée nationale a également envoyé des représentants pour siéger à la Haute assemblée, notamment Adidjatou Mathys, Abraham Zinzindohoué, Sacca Lafia et Charles Toko.

Les membres de droit

Ces personnalités nommées rejoignent les membres de droit, qui constituent l’épine dorsale de cette auguste assemblée. Conformément aux dispositions de la charte fondamentale, le Sénat intègre automatiquement les anciens présidents de la République (tels que Nicéphore Soglo, Boni Yayi et Patrice Talon), les anciens présidents de l’Assemblée nationale (Adrien Houngbédji, Bruno Amoussou, Idji Kolawolé, Marthurin Koffi Nago et Louis Vlavonou) et les anciens présidents de la Cour constitutionnelle (Théodore Holo, Joseph Djogbénou, Elisabeth Pognon). Cette configuration permet de capitaliser sur l’expérience des anciens dirigeants du pays pour éclairer les décisions présentes.

Genèse et prérogatives de la Haute assemblée

Pour rappel, le Sénat a été créé à la suite de la dernière révision de la Constitution du Bénin, adoptée lors de la plénière parlementaire du 14 novembre 2025. Pensé comme une chambre de réflexion, d’équilibre et de consolidation démocratique, cet organe de haut niveau se voit attribuer des prérogatives hautement stratégiques.

Ses membres, dont l’âge limite est fixé à 85 ans (sauf pour la première mandature), sont soumis à une stricte obligation de neutralité et de réserve politique, leur interdisant toute activité partisane. Ils ont pour mission d’offrir un regard expert sur les grandes orientations nationales, d’assurer la continuité républicaine et de servir de boussole lors des grandes décisions d’intérêt général.

Le visage de l’institution étant désormais connu, tous les regards sont à présent tournés vers les cérémonies officielles à venir. La nation entière attend maintenant l’installation protocolaire et l’entrée en fonction effective des sénateurs.

Cette étape ultime est indispensable pour assurer le plein fonctionnement du nouveau régime démocratique béninois. En articulant avec finesse la grande maturité institutionnelle et la vision prospective, le Sénat s’apprête à écrire de nouvelles pages de l’histoire politique contemporaine du Bénin.