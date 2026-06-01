CEP 2026 : 286 995 candidats aux épreuves, des cantines dans les centres

Le Certificat d’études primaires (CEP) session de juin 2026 va débuter ce lundi 1er juin sur toute l’étendue du territoire béninois. Ils sont 286 995 candidats à plancher pendant quatre jours, jusqu’au jeudi 4 juin, sur les épreuves écrites, orales et sportives. Un chiffre en hausse de 5,56 % par rapport à la session précédente.

La grande majorité des candidats, soit 286 898 élèves, est répartie dans 847 centres de composition ordinaires à travers le pays. Parmi eux, 138 571 filles et 148 424 garçons. Le système éducatif prend également en charge 97 candidats à besoins spécifiques, dont 36 filles, qui composeront dans 13 centres dédiés, conformément à la politique d’inclusion portée par les autorités éducatives.

Fait nouveau cette année, des cantines scolaires ont été ouvertes au sein même des centres de composition. Une innovation portée par le Programme national d’alimentation scolaire intégré, axé sur l’objectif de « zéro faim en milieu scolaire », afin de garantir aux candidats des conditions optimales tout au long des épreuves. Cette mesure s’inscrit dans les actions structurelles menées par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers.

Face aux enjeux sécuritaires auxquels certaines régions du pays sont confrontées, un dispositif spécial de protection a été déployé sous la direction du chef de l’État pour assurer la sécurité et la sérénité des candidats et du personnel encadrant.

À la veille du lancement des épreuves, le ministre des Enseignements maternel et primaire, Armand Kuyema Natta, s’est adressé à la population béninoise pour rassurer les candidats, les parents et l’ensemble des acteurs du système éducatif quant aux dispositions prises. Il a appelé les candidats à la ponctualité, à la discipline et à la sérénité, les invitant à donner le meilleur d’eux-mêmes pour contribuer à l’amélioration des performances de l’école béninoise.