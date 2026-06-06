Corée du Nord : Kim Jong-un inaugure le destroyer qui avait chaviré au premier essai

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a assisté à un essai de navigation du destroyer Kang Kon, quelques semaines après les difficultés rencontrées lors de son lancement. L’événement, rapporté par l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA), intervient alors que Pyongyang affiche sa volonté de renforcer ses capacités navales et sa stratégie de dissuasion nucléaire.

Kim Jong-un est monté à bord du Kang Kon jeudi afin d’évaluer les capacités opérationnelles et de manœuvre du bâtiment, selon la KCNA. Le dirigeant nord-coréen a ensuite assisté à un essai de navigation du navire de guerre, dont la mise en service avait été compromise par un accident survenu lors de sa première tentative de lancement.

Le Kang Kon de retour après un lancement raté

Le destroyer de 5 000 tonnes avait chaviré en mai lors de sa mise à l’eau dans le chantier naval de Chongjin. L’incident avait provoqué la colère de Kim Jong-un, qui avait publiquement dénoncé une « négligence absolue » et exigé que le navire soit réparé avant une importante réunion du Parti du travail de Corée.

Après cet accident, le bâtiment a été transféré vers le chantier naval de Rajin, équipé d’une cale sèche, afin d’y subir des travaux de remise en état. Il a ensuite été remis à l’eau avant de reprendre son programme d’essais. Les images diffusées par la KCNA montrent également la présence de Ju-ae, la fille de Kim Jong-un, qui accompagne régulièrement son père lors d’événements militaires de premier plan.

Pyongyang poursuit la modernisation de sa flotte

Lors de cette visite, Kim Jong-un a réaffirmé l’importance accordée au développement des forces navales nord-coréennes. Selon la KCNA, il a estimé que la marine devait être capable de contribuer à la dissuasion nucléaire du pays et de mener des opérations contre des cibles maritimes ou sous-marines.

Le dirigeant nord-coréen a également exprimé sa confiance dans la réalisation des objectifs fixés par le plan quinquennal de développement militaire, notamment la construction de destroyers de 10 000 tonnes et le développement de nouveaux systèmes sous-marins.

Une nouvelle génération de navires de guerre

Le Kang Kon fait partie d’un programme plus large de modernisation de la flotte nord-coréenne. Quelques semaines avant l’accident de ce navire, Pyongyang avait dévoilé le destroyer Choe Hyon, présenté par les autorités comme l’un des bâtiments les plus modernes jamais construits par le pays.

Selon la KCNA, Kim Jong-un a demandé que le Choe Hyon et un autre destroyer baptisé Kang Won soient intégrés à la flotte « dès que possible ». Cette orientation confirme la priorité accordée par les autorités nord-coréennes au renforcement de leurs capacités navales dans les prochaines années.