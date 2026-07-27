Bénin : les Pays-Bas et la Belgique renforcent la santé sexuelle des jeunes à Dogbo

La coopération entre le Bénin, les Pays-Bas et la Belgique s’est illustrée jeudi 23 juillet 2026 à Dogbo, où les ambassadeurs de l’Équipe Europe ont découvert les projets mis en œuvre à la clinique de l’Association Béninoise pour la Promotion de la Famille (ABPF). Cette visite a permis de présenter plusieurs programmes destinés à améliorer la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes dans le département du Couffo.

Cette étape de la mission a mis l’accent sur les réponses apportées à des défis persistants tels que les grossesses précoces, les grossesses non désirées, les mariages d’enfants ou encore les difficultés d’accès des jeunes à des informations fiables et à des services adaptés. Les documents présentés indiquent que le Bénin enregistre encore près de 250 000 grossesses non désirées par an, tandis que les besoins en méthodes contraceptives modernes restent importants.

Des projets portés par les Pays-Bas et la Belgique

Les partenaires européens soutiennent plusieurs initiatives complémentaires déployées par l’ABPF et Enabel.

Le programme PSDSR-XWEFA, financé par l’ambassade du Royaume des Pays-Bas, intervient dans quinze communes béninoises. Il cible les jeunes de 15 à 24 ans afin de promouvoir les droits sexuels et reproductifs, renforcer l’éducation à la sexualité et améliorer l’accès aux services de planification familiale. Selon les responsables du projet, cette initiative a déjà permis de renforcer l’éducation sexuelle de centaines de milliers de jeunes et de recruter de nouvelles utilisatrices des services de planification familiale.

Le second projet, RSSSR, également soutenu par les Pays-Bas, vise à renforcer les services de santé sexuelle et reproductive. Mis en œuvre sur quatre ans, il cherche à améliorer les infrastructures sanitaires, développer les compétences des professionnels de santé et garantir aux femmes un accès sécurisé aux soins, conformément à la législation béninoise.

La Belgique, à travers Enabel, accompagne le projet P@SRIS. Celui-ci intervient dans les départements de l’Atlantique et du Couffo avec un objectif précis : améliorer l’accès des adolescents et des jeunes à des informations fiables ainsi qu’à des services de santé adaptés. Le programme prévoit le renforcement des compétences des sages-femmes, la création de Centres Amis des Jeunes et le développement de CareX, une plateforme numérique qui facilite l’information, l’orientation et l’accès aux prestations de santé sexuelle et reproductive.

Les visiteurs ont également découvert le projet régional PARD-AO, financé par la Belgique. Cette initiative vise à améliorer l’environnement des droits et de la santé sexuelle et reproductive dans plusieurs pays de la CEDEAO, en renforçant les capacités des institutions sanitaires, les dispositifs de réglementation pharmaceutique et la qualité des services proposés aux populations.

Une approche fondée sur les communautés

Au cours de la visite, l’ambassadeur des Pays-Bas, Joris Jurriens, a rappelé qu’il est essentiel de « donner des informations justes » aux jeunes et de leur garantir des services de qualité. L’ambassadrice de Belgique, Sandrine Platteau, a défendu une démarche construite avec les communautés locales afin que les solutions répondent aux réalités du terrain.

Les ambassadeurs ont découvert un modèle qui associe les adolescents, les parents, les professionnels de santé et les organisations de la société civile. Les jeunes y sont formés à la pair-éducation, l’École des Parents encourage le dialogue familial sur les questions de sexualité, tandis que les équipes médicales bénéficient de formations continues. La clinique de l’ABPF de Dogbo complète ce dispositif avec des consultations, des services de planification familiale, des activités d’écoute et un espace numérique dédié aux adolescents, conçu pour faciliter leur accès à l’information et aux soins. Selon les responsables du programme, cette mobilisation collective constitue un levier pour améliorer durablement la santé sexuelle et reproductive des jeunes dans le Couffo.