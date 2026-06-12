Dembélé sort du silence : « On exagère, Mbappé reste un être humain »

À quelques heures du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’attaquant du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé a pris la défense de son coéquipier en équipe de France Kylian Mbappé, cible d’une vague de critiques sur les deux rives des Pyrénées. Dans un entretien accordé le 12 juin 2026 au quotidien espagnol Marca, le Ballon d’Or 2025 a estimé que le traitement médiatique réservé au capitaine des Bleus dépassait les bornes.

Un capitaine au cœur d’une polémique à double front

Depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé essuie des attaques sur deux fronts. En Espagne, sa deuxième saison au Real Madrid — conclue sans titre collectif malgré 42 buts et 6 passes décisives en 43 matchs, selon les chiffres relevés par Europe 1 — a alimenté un rejet croissant d’une partie du public madrilène, au point qu’une pétition réclamant son départ aurait circulé, selon Footmercato. En France, les reproches portent sur son manque d’implication défensive et une attitude jugée trop individualiste, soulevant même l’hypothèse, écartée par l’ancien international Luis Fernandez, de le faire débuter sur le banc lors du Mondial.

Le sélectionneur Didier Deschamps avait déjà pris position, défendant son capitaine dans les colonnes du Guardian, tandis qu’Arsène Wenger estimait dans Le Figaro qu’il avait été « critiqué injustement souvent cette saison ». Thierry Henry, lui, a été contraint de démentir publiquement des propos acerbes sur l’attitude de Mbappé qui lui avaient été faussement attribués.

Dembélé brise le silence depuis le camp des Bleus

C’est dans ces circonstances que Dembélé, depuis le camp d’entraînement américain des Bleus, a choisi de s’exprimer. « Parfois, on exagère dans les critiques simplement parce qu’il s’agit de Kylian Mbappé », a-t-il déclaré à Marca, évoquant une relation d’amitié qui remonte à leurs débuts communs en sélection. Il a rappelé le statut de leader de Mbappé au sein du groupe France, balayant les rumeurs de tensions internes.

Les deux joueurs foulent ensemble le sol américain pour la Coupe du monde 2026, dont le premier match de l’équipe de France est prévu dans les prochains jours. Avec 56 buts en sélection, Kylian Mbappé se trouve à portée du record de meilleur buteur de l’histoire de la compétition.