Douanes béninoises : le Colonel Raouf Malèhossou Aboudou prend les commandes

Le Colonel des Douanes Raouf Malèhossou Aboudou a officiellement pris fonction à la tête de la Direction générale des Douanes du Bénin ce lundi 8 juin 2026 à Cotonou. La cérémonie de passation de service a été marquée par la transmission de charges entre la directrice générale sortante, Adidjatou Hassan Zanouvi, et son successeur. Sa nomination avait été prononcée le 3 juin dernier en Conseil des ministres par le président de la République, Romuald Wadagni.

Devant les autorités administratives, militaires ainsi que les cadres et agents de l’administration douanière, Adidjatou Hassan Zanouvi a dressé le bilan de son passage à la tête de l’institution. Elle a rappelé avoir dirigé les Douanes béninoises pendant deux ans, six mois et dix-sept jours, soulignant les réformes engagées durant cette période.

La responsable sortante a évoqué les efforts réalisés dans la mobilisation des recettes, la modernisation des procédures, le renforcement des outils de contrôle et l’amélioration de la gouvernance administrative. Elle a également salué l’engagement des agents déployés sur l’ensemble du territoire national.

« Passer de 500 milliards à 800 milliards, ce n’est pas donné à tout le monde », a-t-elle déclaré en référence à l’évolution des performances enregistrées par l’administration douanière au cours de son mandat. Prenant la parole à son tour, le nouveau directeur général a rappelé le rôle des Douanes dans la mobilisation des ressources publiques, la sécurité économique et la protection des intérêts de l’État. Il a exprimé sa volonté de poursuivre les réformes engagées et de consolider les acquis de l’institution.

Raouf Malèhossou Aboudou a également annoncé son intention de poursuivre les actions de modernisation de l’administration douanière, tout en mettant l’accent sur l’intégrité, la performance et la qualité du service rendu aux usagers. Cette passation ouvre une nouvelle étape pour l’administration des Douanes béninoises, chargée notamment de la collecte des recettes douanières et du contrôle des échanges commerciaux aux frontières du pays.