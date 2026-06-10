Douze morts dans une fusillade de masse dans un bidonville de Johannesburg

Douze personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 juin 2026 à Cleveland, un quartier périphérique de Johannesburg. Un groupe d’une dizaine d’hommes armés a investi le campement informel de Jumpers vers 23h, tirant sur les habitants à plusieurs points du site avant de prendre la fuite.

Les assaillants ont été déposés par un véhicule utilitaire blanc à l’entrée du bidonville, selon la porte-parole de la police sud-africaine, la colonelle Dimakatso Nevhuhulwi. Ils ont pénétré simultanément par les deux accès du campement, avancé à travers les ruelles de tôle et ouvert le feu sur les résidents présents, avant de repartir à bord du même véhicule. Huit hommes et trois femmes ont été déclarés morts sur place ; une douzième victime a succombé à ses blessures à l’hôpital. Aucune arrestation n’avait été effectuée dans les heures suivant l’attaque.

Une zone gangrénée par l’exploitation minière clandestine

Le campement de Jumpers est implanté à proximité immédiate d’anciens puits aurifères abandonnés, devenus le terrain de milliers de mineurs illégaux. Ces zama zamas — terme zoulou désignant ceux qui « tentent leur chance » — exploitent depuis des années les galeries délaissées par les grandes compagnies minières, dans un secteur lié aux réseaux criminels organisés. En décembre 2025, neuf personnes avaient été abattues dans un bar de la township de Bekkersdal, à une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Johannesburg, dans une attaque similaire impliquant plusieurs tireurs à bord d’un minibus.

Le mobile de la fusillade de Cleveland n’était pas encore établi au moment des premières déclarations policières. L’hypothèse d’un règlement de comptes entre groupes rivaux actifs dans l’extraction illégale d’or est une piste couramment explorée dans ce type d’affaire, sans que les autorités l’aient formellement avancée dans ce cas.

Un bilan sécuritaire qui dépasse les 26 000 homicides annuels

L’Afrique du Sud enregistre l’un des taux d’homicides les plus élevés au monde. Selon les données du South African Police Service, plus de 26 000 meurtres ont été recensés sur l’ensemble du territoire en 2024, soit une moyenne supérieure à 70 par jour. Face à cette situation, le président Cyril Ramaphosa avait ordonné en mars 2026 le déploiement de l’armée dans plusieurs zones à haute criminalité de Johannesburg, en renfort des effectifs policiers.

Détectives provinciaux, experts en criminalistique et agents du renseignement criminel ont été mobilisés pour identifier les auteurs de l’attaque de Cleveland, selon un communiqué du South African Police Service publié le 10 juin.