ONU : le Béninois Damien Mama nommé à trois postes clés en RDC

Trois fonctions stratégiques du système des Nations Unies échoient désormais à un seul homme à Kinshasa. Le bureau de coordination des Nations Unies en République démocratique du Congo — la structure qui regroupe et communique sur l’ensemble des agences, fonds, programmes et missions onusiens présents dans le pays — a annoncé ce 21 juillet, via son compte X officiel, la nomination de Damien Mama au poste de Représentant spécial adjoint du Secrétaire général, Coordonnateur résident et Coordonnateur humanitaire par intérim.

Le profil de Damien Mama

Originaire du Bénin, où il est né le 26 septembre 1972, ce diplomate totalise plus de vingt ans d’expérience au sein des Nations Unies. Son parcours l’a mené du Burundi, où il a été coordonnateur électoral régional, au Soudan du Sud comme conseiller politique, puis au Mali où il a dirigé la stabilisation dans le cadre de la MINUSMA. Il a ensuite pris la tête du bureau des opérations et de l’État de droit à la MONUSCO, avant de devenir représentant résident adjoint du PNUD au Togo en 2018, puis coordonnateur résident de ce même pays en 2021. La même année, il a été propulsé à la tête de la coordination résidente onusienne au Burundi. Depuis mars 2023, il exerçait la fonction de représentant résident du PNUD en RDC, un poste qui le préparait déjà au terrain congolais.

Ce que couvrent ses nouvelles fonctions

La nomination de Damien Mama regroupe trois mandats distincts. Comme Représentant spécial adjoint, il intègre la direction de la MONUSCO, la mission onusienne de stabilisation déployée en RDC. Sa casquette de Coordonnateur résident lui donne la responsabilité de superviser les interventions des différentes agences onusiennes actives dans le pays, sur des thématiques allant de la santé à l’éducation, en passant par la gouvernance et la réduction de la pauvreté. Son rôle de Coordonnateur humanitaire par intérim le place quant à lui en première ligne face aux déplacements de populations, aux conflits armés, aux épidémies et à l’insécurité alimentaire qui touchent des millions de Congolais.

Cette triple nomination l’élève au rang de Sous-Secrétaire général au sein de la hiérarchie des Nations Unies. La plateforme du Groupe des Nations Unies pour le développement durable a mis à jour son profil pour refléter ces trois nouvelles fonctions.

Un cadre marqué par un retrait progressif

La MONUSCO, dont dépend en partie la nouvelle mission de Damien Mama, opère en RDC depuis 1999, année où elle avait été créée sous le nom de MONUC pour observer un cessez-le-feu. Vingt-cinq ans après son déploiement, la mission a amorcé un retrait progressif de ses effectifs, alors même que l’est du pays a connu une dégradation sécuritaire en 2025, marquée notamment par la prise de Goma par le M23. Le bureau de coordination onusienne en RDC a exprimé ses félicitations à Damien Mama sur les réseaux sociaux.