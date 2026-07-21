Iran : les USA frappent des sites militaires, Téhéran riposte au Bahreïn et au Koweït

Une nouvelle phase de l’affrontement entre les États-Unis et l’Iran s’est ouverte avec des frappes revendiquées de part et d’autre contre des objectifs militaires. Le Commandement américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) a annoncé avoir visé plusieurs installations iraniennes, tandis que les Gardiens de la révolution affirment avoir frappé des positions américaines au Bahreïn et au Koweït.

Le bras de fer militaire entre Washington et Téhéran franchit ainsi un nouveau cap. Chaque camp présente ses opérations comme une réponse aux actions de l’autre, alors que les tensions continuent de monter autour du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour une part importante du commerce mondial des hydrocarbures.

Les États-Unis disent avoir ciblé des capacités militaires iraniennes

Dans un communiqué publié sur le réseau social X, le CENTCOM indique que les forces américaines ont mené des frappes contre plusieurs objectifs militaires en Iran. Les opérations auraient notamment visé des centres de commandement, des capacités maritimes, des sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que des systèmes de défense antiaérienne.

L’armée américaine explique que ces frappes avaient pour objectif de réduire les moyens militaires utilisés, selon elle, pour menacer les navires commerciaux empruntant le détroit d’Ormuz. Cette voie maritime, située entre l’Iran et le sultanat d’Oman, voit transiter une part significative des exportations mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Les autorités américaines n’ont pas précisé dans l’immédiat le bilan de ces opérations ni l’ampleur des dégâts causés sur les installations visées.

Téhéran revendique des frappes contre des positions américaines

Quelques heures plus tard, les Gardiens de la révolution islamique, cités par l’agence officielle Irna, ont annoncé avoir mené des frappes contre des installations militaires américaines au Bahreïn et au Koweït.

Selon ce communiqué, les forces iraniennes disent avoir touché deux systèmes de défense antiaérienne ainsi qu’une installation radar sur des positions américaines au Bahreïn. Elles affirment également avoir visé des dispositifs de missiles défensifs ainsi que des systèmes de réception radar et satellite au Koweït.

Les déclarations iraniennes n’ont pas été confirmées de manière indépendante. Les autorités américaines n’avaient pas, au moment de ces annonces, communiqué d’évaluation officielle sur les dommages éventuellement subis par leurs installations.

Les Gardiens de la révolution ont également averti que « l’ennemi devrait se préparer à des vagues de drones et à des attaques de missiles encore plus décisives et puissantes », laissant entrevoir la possibilité de nouvelles opérations militaires.

Le détroit d’Ormuz reste au centre des tensions

Les affrontements surviennent alors que les tensions entre Washington et Téhéran se sont fortement intensifiées ces derniers jours. Les États-Unis affirment vouloir réduire les capacités iraniennes à menacer la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz, tandis que les autorités iraniennes présentent leurs frappes comme des représailles aux opérations américaines.

Le détroit d’Ormuz demeure l’un des points les plus sensibles du commerce maritime mondial. Selon les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), près d’un cinquième du pétrole consommé dans le monde transite par ce passage stratégique, ce qui en fait un enjeu majeur pour les marchés énergétiques et la sécurité internationale.

À ce stade, ni Washington ni Téhéran n’ont annoncé de reprise de discussions diplomatiques. Les prochaines communications officielles des deux gouvernements devraient permettre d’évaluer les conséquences de ces frappes et d’éventuelles nouvelles mesures militaires.