Équipe de France : Deschamps, la prochaine cible de Mbappé

À 27 ans et 98 sélections au compteur, Kylian Mbappé a franchi un nouveau palier symbolique avec les Bleus le 8 juin face à l‘Irlande du Nord. Le capitaine de l’équipe de France se rapproche désormais du total de sélections de son propre sélectionneur, Didier Deschamps, fixé à 103.

Lors de cette rencontre, l’attaquant du Real Madrid est devenu le dixième joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France, dépassant Laurent Blanc, Bixente Lizarazu et Karim Benzema, tous trois crédités de 97 sélections. À 27 ans, il n’est plus qu’à cinq apparitions du total accumulé par Deschamps tout au long de sa carrière internationale — de 1989 à 2000 —, soit 103 sélections, dont 54 en tant que capitaine. L’ancien milieu défensif avait été le premier Français à franchir les 100 sélections.

Deschamps dans le viseur, Lloris au loin

La hiérarchie des joueurs les plus sélectionnés en Bleus reste dominée par Hugo Lloris et ses 145 apparitions, devant Lilian Thuram (142), Antoine Griezmann (137), Olivier Giroud (137), Thierry Henry (123), Marcel Desailly (116), Zinedine Zidane (108) et Patrick Vieira (107). Mbappé, avec 98 sélections, pointe désormais à la dixième place. Le record de Lloris reste très éloigné, mais la prochaine étape — celle des 103 capes de Deschamps — pourrait tomber dès cet été, lors de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet.

Un Mondial aux multiples enjeux pour Mbappé

Les sélections ne sont pas le seul compteur que Mbappé surveille. Avec 56 buts inscrits pour les Bleus, il est à une unité seulement du record historique d’Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire de la sélection. Selon la FFF, il était le joueur le plus capé et le meilleur buteur des 26 convoqués par Deschamps pour le Mondial. Sur le plan mondial, ses 12 buts en Coupe du monde le placent à quatre longueurs du record de l’Allemand Miroslav Klose (16 réalisations).

La France entame sa Coupe du monde 2026 le 11 juin. Si Mbappé dispute l’ensemble des rencontres d’un parcours allant jusqu’en finale, la barre des 103 sélections serait largement dépassée au moment du coup de sifflet final.