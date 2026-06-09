Mbappé n'était pas le problème : Van der Vaart répond aux critiques après les deux sacres du PSG

L’ancien international néerlandais Rafael van der Vaart a pris la défense de Kylian Mbappé dans un entretien accordé au site AceOdds. Il conteste les critiques visant l’attaquant français depuis les deux titres consécutifs remportés par le Paris Saint-Germain en Ligue des champions après son départ.

Selon Rafael van der Vaart, les succès européens récents du PSG ont conduit une partie des observateurs à établir un lien direct entre le départ de Kylian Mbappé et les performances du club parisien. L’ancien milieu de terrain néerlandais juge cette lecture injuste et estime que l’international français fait l’objet de reproches excessifs.

Dans cet entretien publié par AceOdds, il s’est notamment opposé aux accusations d’arrogance visant le joueur du Real Madrid. Il considère que les commentaires affirmant que Mbappé constituait un frein au collectif parisien ne reflètent pas la réalité de son apport au club.

Une lecture contestée des succès du PSG

Les deux Ligues des champions remportées par le PSG après le départ de son ancien numéro 7 ont alimenté le débat sur l’influence de la star française au sein de l’effectif. Pour certains observateurs, le club aurait trouvé un meilleur équilibre collectif sans dépendre d’une figure dominante en attaque.

Van der Vaart rejette cette analyse. « Tout le monde dit maintenant que c’était lui le problème », a-t-il déclaré à AceOdds, avant d’estimer que le PSG dispose aujourd’hui de nombreux joueurs de haut niveau mais ne compte plus, selon lui, de superstar mondiale du calibre de Mbappé.

L’ancien international néerlandais rappelle également que les grandes figures du football sont souvent désignées comme responsables lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, citant notamment les critiques auxquelles avaient été confrontés d’autres joueurs majeurs au cours de leur carrière.

Un débat relancé par le parcours de Mbappé

Le sujet continue d’alimenter les discussions depuis le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid à l’été 2024. L’attaquant avait alors choisi de rejoindre le club espagnol avec l’objectif de conquérir la Ligue des champions, un trophée qui lui avait échappé durant ses années à Paris malgré plusieurs campagnes marquantes.

Pendant ce temps, le PSG a poursuivi sa transformation sous la direction de son encadrement sportif, misant davantage sur la force du collectif et la répartition des responsabilités entre plusieurs joueurs offensifs. Les sacres européens obtenus depuis ont renforcé les comparaisons entre les périodes avec et sans Mbappé.

Les déclarations de Van der Vaart relancent ainsi un débat qui continue d’accompagner la carrière du capitaine de l’équipe de France, alors que le PSG poursuit sa dynamique et que le Real Madrid reste engagé dans la conquête des principaux trophées de la saison.