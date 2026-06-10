Florian Gillet, parachutiste français de 21 ans, tué par balle lors d'un entraînement au Liban

Le soldat de première classe Florian Gillet, âgé de 21 ans, est mort mercredi 10 juin au Liban après avoir été atteint par un tir accidentel lors de la phase préparatoire d’un entraînement, a annoncé le ministère des Armées. Déployé au Liban depuis le 1er juin, il participait à une mission de partenariat militaire opérationnel au profit des forces armées libanaises en qualité d’aide moniteur de combat d’infanterie. Pris en charge immédiatement sur place, il a été évacué vers l’hôpital le plus proche, où il a succombé à ses blessures malgré la rapidité de l’intervention. Il servait au sein du 8e régiment de parachutistes d’infanterie de marine (8e RPIMa) de Castres.

Troisième soldat français tué au Liban en moins de deux mois

Ce décès survient moins de deux mois après les deux précédentes pertes de l’armée française sur ce théâtre. Le 22 avril 2026, le caporal-chef Anicet Girardin, du 132e régiment d’infanterie cynotechnique de Suippes, est décédé des suites de ses blessures, après avoir été grièvement touché lors d’une embuscade attribuée au Hezbollah dans la région de Deir-Kifa. Cette même attaque, survenue le 18 avril, avait également coûté la vie à l’adjudant Florian Montorio. Le décès de Florian Gillet est toutefois de nature différente : il résulte d’un accident en marge d’un exercice, et non d’une action hostile.