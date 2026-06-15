Gaz : l'Algérie se repositionne en Espagne et vise plus haut

En mai 2026, Sonatrach a repris sa position de principal fournisseur de gaz naturel de l’Espagne. L’entreprise algérienne a exporté 13,37 térawattheures (TWh) de gaz vers le marché espagnol, représentant 42,6 % des importations du pays durant ce mois. Selon les chiffres publiés par Enagas, gestionnaire du réseau gazier espagnol, et relayés par le site spécialisé Attaqa, Sonatrach retrouve ainsi la première place après quatre mois passés en dehors du rang de leader.

Un retour porté par Medgaz et la reprise des méthaniers

Le gazoduc Medgaz a été le principal vecteur des exportations algériennes vers l’Espagne en mai, avec 10,37 TWh acheminés via cette infrastructure reliant l’Algérie à Almería. Contrôlé à 51 % par Sonatrach, le gazoduc bénéficie désormais d’une capacité annuelle de 10 milliards de mètres cubes grâce aux travaux d’extension réalisés ces dernières années. À ces volumes se sont ajoutés 3,002 TWh de gaz naturel liquéfié (GNL), signe d’une reprise des livraisons maritimes après plusieurs interruptions observées au cours de l’année.

Cette performance contraste avec le ralentissement enregistré en avril, lorsque les importations espagnoles de gaz avaient touché leur plus bas niveau de l’année. La hausse de la demande en mai, avec une progression de 9,3 % sur un mois pour atteindre 31,4 TWh toutes provenances confondues, a permis à l’Algérie de reprendre l’avantage. Les États-Unis, qui occupaient la deuxième place en avril avec 10,07 TWh, ont vu leurs exportations reculer à 4,76 TWh et glissent ainsi au troisième rang. De son côté, la Russie gagne une place et s’installe en deuxième position avec 8,73 TWh de GNL.

L’Espagne, reflet d’un poids gazier continental

Cette première place retrouvée sur le marché espagnol reflète une tendance plus générale de renforcement de la position de l’Algérie en Europe. Au cours du premier trimestre 2025, le pays s’est hissé au rang de deuxième fournisseur de gaz de l’Union européenne par gazoduc, représentant 19,4 % des importations européennes acheminées par cette voie, juste derrière la Norvège. Sur l’ensemble de l’année, Sonatrach a exporté près de 40 milliards de mètres cubes de gaz vers les pays de l’UE, d’après les statistiques des opérateurs énergétiques européens. L’Espagne, l’Italie – desservie principalement par le gazoduc TransMed – et la France, principal importateur de GNL algérien, demeurent les principaux débouchés de ces exportations.

Les volumes algériens vers l’Espagne progressent également d’une année sur l’autre : les 13,37 TWh de mai 2026 dépassent les 8,14 TWh enregistrés en mai 2025, soit une hausse de près de 64 % sur douze mois. Du côté des perspectives, Rome étudie la possibilité de porter les volumes transitant par le TransMed à 30–35 milliards de mètres cubes annuels, selon des informations rapportées lors d’un panel énergétique en avril 2026. Une décision formelle sur cette éventuelle extension de capacité n’a pas encore été annoncée.