Le Mali lance une opération d'immatriculation des motos pour renforcer le contrôle du territoire

Le ministère des Transports et des Infrastructures du Mali a annoncé le lancement d’une opération spéciale d’immatriculation des engins motorisés à deux et trois roues sur l’ensemble du territoire national. La campagne débute le lundi 15 juin 2026, conformément au Communiqué n°02-MTI-2026 publié le 10 juin.

L’opération vise à régulariser la situation administrative d’une majorité de motocyclettes et tricycles qui circulent sans plaque d’immatriculation sur les voies publiques maliennes. La Direction générale des Transports, ses services régionaux et subrégionaux ainsi que les centres spécialisés sont mobilisés pour traiter les demandes sur tout le territoire. Les propriétaires doivent fournir une copie de pièce d’identité, un certificat de résidence, une facture ou vignette de l’année en cours, ainsi qu’une déclaration de mise en circulation renseignée auprès du centre compétent.

Un dispositif sécuritaire engagé depuis le 3 juin

L’opération d’immatriculation survient dix jours après un arrêté interministériel signé le 3 juin 2026 par cinq ministères — Défense, Justice, Administration territoriale, Sécurité et Transports — suspendant la circulation des motocyclettes de cylindrée égale ou supérieure à 125 cm³ en dehors des grandes agglomérations. Le même texte interdit l’importation, le transit et la commercialisation de ces engins sur l’ensemble du territoire. Selon le ministère des Transports, ces décisions visent à « lutter plus efficacement contre le terrorisme » et à renforcer la sécurité des personnes et des biens.

Les autorités ont précisé que les commandants de l’opération militaire « Dougoukoloko » sont chargés de veiller à l’application effective de l’arrêté du 3 juin sur le terrain. Les représentants de l’État au niveau régional disposent en outre de la faculté d’étendre la suspension à certains chefs-lieux de cercle ou d’arrondissement selon la situation locale.

Un marché en forte expansion

Le parc malien de deux-roues a connu une croissance rapide ces dernières années. Selon les données de Comtrade reprises par la Banque mondiale, la Chine a exporté vers le Mali environ 140 493 motocyclettes en 2024, pour une valeur estimée à 64,1 millions de dollars. Les nouvelles plaques délivrées dans le cadre de l’opération intègreront la carte du Mali, les couleurs nationales et le sigle international « ML », avec des indications permettant d’identifier la région ou l’arrondissement de résidence du propriétaire. L’opération spéciale d’immatriculation est ouverte jusqu’à nouvel ordre. Aucune date de clôture n’a été communiquée par le ministère des Transports et des Infrastructures.