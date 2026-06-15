Le Niger et la Russie s'apprêtent à institutionnaliser leur coopération

Niamey et Moscou sont sur le point de franchir une étape formelle dans leurs relations bilatérales. L’ambassadeur de Russie au Niger, Viktor Voropaïev, a annoncé vendredi 12 juin 2026, lors de la réception marquant la Journée nationale de la Fédération de Russie à Niamey, la finalisation prochaine d’un accord portant création d’une Commission intergouvernementale mixte russo-nigérienne pour la coopération commerciale, économique, scientifique et technique.

La cérémonie, qui s’est tenue en présence de membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), de représentants du gouvernement et du corps diplomatique, a servi de tribune au diplomate pour dresser un bilan des relations entre les deux pays depuis le rapprochement amorcé après le coup d’État de juillet 2023.

Un cadre juridique en construction

La commission intergouvernementale annoncée constituerait le premier mécanisme institutionnel permanent de coordination bilatérale entre Niamey et Moscou. Elle viendrait structurer une coopération qui s’étend déjà à des secteurs aussi variés que la sécurité, l’énergie, la prospection géologique, l’agriculture, la santé et la formation des cadres nigériens, selon Viktor Voropaïev.

L’accord est en cours de coordination entre les deux parties depuis plusieurs mois. En août 2025, le ministère russe de l’Énergie avait déjà évoqué la création de commissions intergouvernementales avec le Burkina Faso et le Niger avant la fin de l’année, un calendrier qui n’a finalement pas été tenu.

Des livraisons concrètes en amont de la formalisation

En attendant la signature, les échanges bilatéraux se sont déjà matérialisés sur le terrain. La Russie a livré au Niger 20 000 tonnes de blé et 20 000 tonnes d’engrais minéraux entre la fin 2025 et le début 2026, a rappelé l’ambassadeur. Des instructeurs russes contribuent à la formation des Forces de défense et de sécurité nigériennes.

Sur le plan diplomatique, la réouverture de l’ambassade du Niger à Moscou en septembre 2024, suivie de celle de la Russie à Niamey en décembre 2025, a posé les bases administratives de ce renforcement. Viktor Voropaïev, nommé par décret présidentiel en août 2025, est en poste à Niamey depuis le 15 janvier 2026, date à laquelle il a remis ses lettres de créance au général Abdourahamane Tiani.

Aucune date de signature de l’accord n’a été communiquée à l’issue de la cérémonie du 12 juin.