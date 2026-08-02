Volodya : la Russie teste un robot contrôleur sur son train à grande vitesse Sapsan

Un contrôleur pas comme les autres circule désormais sur le trajet Moscou–Saint-Pétersbourg. Les Chemins de fer russes (RZD) ont annoncé, le 1er août 2026, avoir testé un robot humanoïde à bord du train Sapsan n°768.

Vérification des billets et orientation des voyageurs

Baptisé Volodya, l’appareil a pris en charge une partie des missions classiques d’un agent d’accompagnement pendant tout le trajet. Il a contrôlé les documents et billets des passagers à la montée, puis les a orientés vers leurs sièges respectifs. Caractère d’acier, prestance métallique et intelligence artificielle, a résumé RZD dans son communiqué pour décrire le robot. Selon l’entreprise publique, un moment de dégustation de vin dans le wagon-bar aurait aussi impliqué l’appareil, bien que cette activité ne relève pas de ses attributions officielles.

Un modèle chinois sous IA russe

Derrière le nom russe se cache une technologie importée. La structure mécanique de Volodya provient d’Unitree, une entreprise chinoise dont les plateformes humanoïdes sont commercialisées à partir de 14 000 dollars pour le modèle de base, et jusqu’à près de 100 000 dollars pour la version H1 la plus avancée.

L’intelligence artificielle intégrée a été développée en Russie par la société Red Soft. RZD présente cet essai comme un test grandeur nature de son propre logiciel national.

Un précédent existe déjà avec ce même nom : en novembre 2025, un robot identique avait accompagné l’équipage d’un vol domestique de la compagnie Pobeda entre Moscou et Oulianovsk, où il s’était contenté de saluer les passagers et de mimer la démonstration de sécurité, sans assurer aucune tâche de service.

Le Sapsan, colonne vertébrale du trafic ferroviaire russe

La ligne sur laquelle a eu lieu l’essai n’est pas un axe secondaire. Mis en service en décembre 2009 par Siemens, le Sapsan relie les deux villes en un peu moins de quatre heures et transporte plus de huit millions de voyageurs chaque année sur l’ensemble de la liaison Moscou–Saint-Pétersbourg, l’une des plus fréquentées du pays.

RZD n’a précisé ni la fréquence ni le calendrier d’éventuels essais futurs. L’entreprise indique seulement que cette expérimentation s’intègre à des travaux plus larges sur la robotisation de ses services voyageurs et de la surveillance de ses infrastructures.