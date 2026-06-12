Le PSG prêt à débourser 200 millions € pour signer Michael Olise

Le Paris Saint-Germain serait disposé à investir jusqu’à 200 millions d’euros pour recruter l’international français du Bayern Munich, Michael Olise, selon des informations publiées par le quotidien sportif L’Équipe. Cette hypothèse intervient alors que le club allemand affiche une position ferme sur l’avenir de son joueur, considéré comme un élément central de son projet sportif.

Le dossier s’inscrit dans un contexte de forte valorisation du joueur de 23 ans, désormais installé comme une référence offensive en Europe. Son niveau actuel le place parmi les ailiers les plus influents du football international, capable de décider des rencontres par sa qualité de passe, sa capacité de percussion et son efficacité dans les derniers mètres. Dans la hiérarchie des joueurs offensifs mondiaux, il est aujourd’hui généralement situé dans le groupe des joueurs de très haut niveau européen, en progression vers le cercle des références mondiales les plus établies.

Le Bayern Munich campe sur une position ferme

Le Bayern Munich, via un membre de son conseil d’administration cité par L’Équipe, affirme une position sans ambiguïté sur l’avenir de Michael Olise. Le dirigeant déclare qu’Olise n’a pas de prix. « Même à 500 M€ il ne partira pas » affirme la source.

La position du Bayern illustre la volonté du club de conserver son joueur malgré l’intérêt de plusieurs grandes équipes européennes.Dans ce contexte, l’équipe allemande considère le joueur comme non transférable, indépendamment des montants évoqués sur le marché. Le club allemand entend ainsi s’appuyer sur lui dans la durée, alors que son intégration sportive s’est rapidement traduite par un rôle majeur dans le secteur offensif.

Le PSG positionné sur un profil jugé prioritaire

À Paris, le profil de Michael Olise est identifié comme une cible rare, selon L’Équipe. Le club de la capitale française envisagerait une opération exceptionnelle pour un joueur considéré comme l’un des plus prometteurs à son poste. Le montant de 200 millions d’euros évoqué s’inscrirait parmi les investissements les plus élevés envisagés par le PSG ces dernières saisons, alors que la politique sportive du club a évolué vers davantage de rationalisation des dépenses.

Le Real Madrid est également cité dans les discussions autour du joueur, avec des montants évoqués autour de 150 millions d’euros dans les projections de marché rapportées par la presse sportive européenne. Ces estimations restent cependant dépendantes de la position du Bayern Munich, qui ne manifeste aucune ouverture à une négociation. Michael Olise s’est imposé depuis son arrivée en Allemagne comme un joueur clé du dispositif bavarois. Sa capacité à évoluer entre les lignes, à créer des déséquilibres et à peser sur les grandes affiches européennes renforce son statut dans le paysage international.