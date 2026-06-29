Le Rwanda dénonce une approche américaine jugée inéquitable dans la crise en RDC

Les autorités rwandaises critiquent ouvertement la position des États-Unis dans la gestion diplomatique du conflit dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC). Le chef de la diplomatie rwandaise, Olivier Nduhungirehe, évoque une « contradiction flagrante » après des sanctions américaines visant Kigali, tandis que Kinshasa ne ferait pas l’objet des mêmes mesures malgré les engagements de l’accord de paix signé en 2025.

Depuis 2025, les États-Unis jouent un rôle central dans les efforts de résolution de la crise entre la RDC et le Rwanda. Washington a facilité la signature d’un accord de paix entre les deux pays et coordonne plusieurs cycles de négociations diplomatiques, en complément des initiatives africaines régionales. Ce rôle s’accompagne également de sanctions ciblées et de pressions économiques sur différents acteurs impliqués dans le conflit.

Kigali remet en cause la médiation américaine

Les tensions diplomatiques entre Kigali et Washington s’expriment de manière plus directe dans le dossier sécuritaire de l’Est congolais. Dans un entretien à France 24, Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, accuse les USA d’adopter une ligne déséquilibrée dans l’application des sanctions liées au conflit.

Le chef de la diplomatie rwandaise dénonce une décision américaine qui viserait uniquement son pays. Selon lui, cette approche ne refléterait pas la réalité des engagements pris dans le cadre des accords de paix.

« Pourquoi y a-t-il des sanctions contre seulement l’une des parties ? », a interrogé Olivier Nduhungirehe, en évoquant ce qu’il considère comme une orientation partiale de la diplomatie américaine.

L’accord de paix de 2025 au centre des tensions

Le différend porte également sur l’application de l’accord signé en juin 2025 entre la RDC et le Rwanda sous facilitation américaine. Kigali estime que plusieurs engagements pris par Kinshasa n’ont pas été respectés, notamment sur la neutralisation des FDLR, groupe armé actif dans l’Est congolais.

Selon Olivier Nduhungirehe, aucune avancée concrète n’aurait été enregistrée sur ce point. Il affirme que des engagements de désarmement n’auraient pas été mis en œuvre par les autorités congolaises, tout en accusant Kinshasa de maintenir une forme de coopération indirecte avec certains groupes armés. Ces accusations ravivent un contentieux récurrent entre les deux pays voisins, régulièrement en désaccord sur les responsabilités sécuritaires dans la région des Grands Lacs.

Washington entre médiation et pression diplomatique

Depuis son implication accrue dans le dossier congolais, les États-Unis combinent médiation diplomatique et sanctions ciblées. L’administration américaine a soutenu les négociations ayant conduit à l’accord de 2025 et continue d’encadrer plusieurs initiatives de suivi.

Dans le même temps, Washington a adopté des mesures restrictives visant des individus et réseaux liés aux violences armées et au trafic de ressources minières dans l’Est de la RDC. Cette stratégie repose sur une double approche : incitation au dialogue et pression économique. Les autorités rwandaises estiment toutefois que cette politique manque de neutralité dans son application, un point de friction qui complique davantage les efforts de stabilisation régionale.

Vers une reprise des discussions sous tension

Les prochains mois doivent être marqués par de nouvelles évaluations de l’accord de paix sous médiation américaine. Les États-Unis prévoient des consultations avec les parties prenantes afin d’évaluer les progrès réalisés sur les engagements sécuritaires. Dans un climat diplomatique tendu, les divergences entre Kigali, Kinshasa et Washington pourraient influencer la suite du processus de paix, alors que la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC demeure fragile.