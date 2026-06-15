Le « Spider-Man du Yémen » meurt après une chute dans un cratère volcanique (vidéo)

L’influenceur yéménite Al-Qaqa Ibn Antar est décédé vendredi 12 juin dans la province de Dhale, au sud du Yémen. Connu sur les réseaux sociaux pour ses démonstrations d’escalade et ses acrobaties, l’homme de 30 ans a succombé à une chute survenue lors de l’ascension d’un cratère volcanique.

Surnommé le « Spider-Man du Yémen », Al-Qaqa Ibn Antar comptait plus de 56.000 abonnés sur Instagram. Selon les informations rapportées par plusieurs médias internationaux, l’accident s’est produit alors qu’il gravissait sans équipement de sécurité les parois abruptes du cratère volcanique de Hardah, dans la province de Dhale.

Une chute filmée lors d’une ascension à haut risque

La scène a été captée en vidéo et largement relayée sur les réseaux sociaux. Les images montrent l’influenceur en pleine ascension avant sa chute mortelle. La séquence a rapidement circulé en ligne après l’annonce de son décès.

Al-Qaqa Ibn Antar s’était forgé une réputation grâce à ses performances spectaculaires réalisées dans des environnements naturels difficiles. Ses publications mettaient régulièrement en avant des escalades de falaises, de reliefs montagneux et d’autres sites réputés dangereux.

L’accident est survenu alors qu’il tentait de progresser sur les parois escarpées du cratère volcanique du barrage de Hardah, sans dispositif apparent de protection.

Les réseaux sociaux confrontés aux défis des contenus extrêmes

Le décès de l’influenceur rappelle d’autres accidents impliquant des créateurs de contenus spécialisés dans les défis à risque. En 2023, l’aventurier français Remi Lucidi, âgé lui aussi de 30 ans, avait trouvé la mort à Hong Kong après être tombé d’une tour résidentielle de 68 étages. Connu pour ses ascensions de gratte-ciel et ses photographies prises à grande hauteur, il réalisait une nouvelle performance au moment de l’accident.

Comme dans le cas de Remi Lucidi, la disparition d’Al-Qaqa Ibn Antar intervient alors que les contenus mettant en scène des exploits extrêmes continuent d’attirer un large public sur les plateformes numériques.

Une forte émotion parmi ses abonnés

La mort d’Al-Qaqa Ibn Antar a suscité de nombreuses réactions parmi ses abonnés et les internautes qui suivaient ses activités. Plusieurs messages d’hommage ont été publiés sur les réseaux sociaux après la diffusion de la nouvelle.

Les images de sa dernière ascension continuent de circuler en ligne tandis que son compte Instagram demeure accessible, conservant les nombreuses vidéos qui avaient contribué à sa popularité au Yémen et au-delà.