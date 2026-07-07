L'influenceuse DreamDoll Bri tuée dans sa Lamborghini visée délibérément à Miramar

Une berline blanche surgit à un carrefour de Miramar, ouvre le feu sur une Lamborghini Urus vert citron, et repart en trombe. À son bord, trois personnes touchées par balles. Brianna Johnson, 21 ans, influenceuse connue sous le nom de DreamDoll Bri, n’y survivra pas. Les faits se sont produits dimanche 5 juillet vers 5h30 du matin, selon la police de Miramar, en Floride.

Un véhicule pris pour cible en pleine rue

Johnson circulait avec deux hommes à bord de son véhicule lorsqu’une berline blanche s’est portée à hauteur du convoi à l’intersection de Southwest 27th Court et Sunshine Boulevard. Le tireur a visé le côté conducteur. Touché, le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule, qui a percuté un panneau stop avant de terminer sa course dans une habitation du quartier. Aucun occupant de la maison n’a été blessé.

Le chef de la police de Miramar, Delrish Moss, a qualifié la scène de « chaotique » et indiqué que le véhicule des victimes avait été délibérément visé, sans que les enquêteurs puissent encore établir le mobile. Les données du système de détection sonore ShotSpotter ont confirmé une rafale de tirs rapprochés.

Les trois occupants ont été transportés en état critique à l’hôpital Memorial Regional de Hollywood. Johnson a succombé à ses blessures ; les deux hommes qui l’accompagnaient restent hospitalisés, leur état n’ayant pas été communiqué depuis lundi.

Une soirée qui bascule après un différend

Le groupe avait quitté une fête organisée dans une location Airbnb du secteur avant l’attaque. Un arrêt dans une station-service aurait précédé une altercation, dont le lien avec la fusillade reste à établir par les enquêteurs. Une vidéo de surveillance obtenue par une chaîne locale montre le véhicule suspect suivant celui de Johnson avant l’ouverture du feu.

Johnson comptait près d’un demi-million d’abonnés cumulés sur TikTok et Instagram, où elle publiait principalement du contenu lifestyle et des soirées organisées dans le sud de la Floride. Son compte TikTok, _itgirlbri, a été submergé de messages de soutien depuis l’annonce de sa mort.

La police recherche une BMW berline blanche

Les enquêteurs ciblent désormais un véhicule précis : une BMW berline blanche, quatre portes, vitres teintées, aperçue filant vers le sud après les tirs. Aucun suspect n’a été formellement identifié à ce stade. L’enquête reste ouverte, sans nouvelle communication prévue à ce jour sur l’état des deux survivants.