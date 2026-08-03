Bénin : une commerçante sauvée des décombres suite à un effondrement de toilette



Une commerçante de 23 ans a été secourue vivante après avoir été ensevelie sous des décombres suite à l’effondrement de toilettes construites en matériaux précaires, dans le quartier Winkè à Natitingou. L’opération a été menée par l’antenne départementale de l’Agence béninoise de protection civile (Abpc) de l’Atacora. L’Agence béninoise de protection civile a annoncé en fin de la semaine écoulée une intervention ayant permis de sauver la vie d’une jeune femme.

Alertés, ses éléments ont rapidement été déployés afin de mener une opération de sauvetage en profondeur.

Ils sont parvenus à dégager la survivante, qui était consciente, et lui ont administré les premiers soins sur place.



La jeune femme présentait des égratignures aux omoplates et se plaignait de douleurs lombaires. Elle a ensuite été évacuée vers le Centre hospitalier départemental (Chd) de Natitingou, accompagnée de son oncle, pour y recevoir une prise en charge médicale.



« Cette intervention illustre la capacité opérationnelle de l’Abpc à répondre aux urgences grâce à la disponibilité de ses équipes sur l’ensemble du territoire national », indique l’Agence béninoise de protection civile. Elle n’a pas manqué de rappeler les populations à la vigilance concernant les ouvrages construits en matériaux précaires, tels que les toilettes, les puits et autres infrastructures, susceptibles de s’effondrer, notamment en période de fortes pluies. Le respect des normes de construction et l’entretien régulier de ces ouvrages sont présentés comme des mesures essentielles de prévention.



L’Abpc rappelle que le 118, numéro gratuit des secours d’urgence, reste joignable 24h/24 et 7j/7 sur tous les réseaux Gsm en cas d’accident, d’effondrement, d’incendie ou d’inondation.