Mbappé dit tout sur sa vie de star : « Ma notoriété est hors normes »

Dans une interview accordée à Le Parisien à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé s’est confié sur les conséquences concrètes de sa célébrité mondiale. L’attaquant du Real Madrid (27 ans, 98 sélections), interrogé par son coéquipier en équipe de France Lucas Digne, a reconnu vivre une exposition médiatique sans précédent, tout en soulignant le changement radical que représente pour lui la vie à Madrid.

Paris, une ville devenue inhabitable

Le capitaine des Bleus décrit une existence parisienne progressivement rendue impossible par l’ampleur de sa notoriété. Conduire, sortir sans dispositif de sécurité, effectuer des activités ordinaires : autant de gestes du quotidien auxquels il avait renoncé durant ses années au PSG. « Aujourd’hui, je suis au-delà de super célèbre, ma notoriété est hors normes. Et ça, tu n’y es jamais préparé. Il faut juste l’accepter et s’adapter », a-t-il déclaré.

Cette pression ne s’est pas limitée au joueur lui-même. Sa compagne, l’actrice espagnole Ester Expósito, connue du grand public pour la série Élite, a également évoqué récemment la difficulté de préserver son intimité depuis que sa relation avec Mbappé a été rendue publique, regrettant une surveillance permanente amplifiée par les réseaux sociaux.

Madrid comme soupape

Depuis son transfert au Real Madrid à l’été 2024, Mbappé décrit une vie quotidienne profondément transformée. La culture espagnole et une moindre pression médiatique locale lui permettent de retrouver des espaces de normalité inaccessibles en France. « Je suis très content à Madrid. Je peux sortir, parfois être sans sécurité… Je peux vivre, plus qu’en France », a-t-il ajouté.

Mbappé aborde la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, avec des ambitions affichées. Il a indiqué vouloir remporter le titre mondial, huit ans après le sacre de 2018 — un objectif qu’il a qualifié de priorité absolue de sa carrière. Les Bleus entrent en lice dans une compétition dont la finale est prévue le 19 juillet 2026 à New York.