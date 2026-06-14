Mondial 2026 : à la veille du choc contre le Sénégal, Mbappé face à son destin

Il y a des rendez-vous qui transcendent le sport. Le 16 juin, à New Jersey, Kylian Mbappé entamera contre le Sénégal ce qui pourrait être le tournoi de sa vie. À 27 ans, au sommet de son art, le capitaine des Bleus aborde cette Coupe du monde avec une pression que peu d’hommes ont portée avant lui : celle d’un champion du monde en 2018 qui cherche encore à écrire la dernière page de sa légende.

Un destin en chiffres

Les statistiques donnent le vertige. À la veille du Mondial, Mbappé totalise 56 buts en sélection, à seulement une réalisation du record absolu d’Olivier Giroud. Un but suffirait à faire de lui le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Mais l’histoire ne s’arrêterait pas là. Avec 12 buts en Coupe du monde, il n’est qu’à quatre longueurs du record de Miroslav Klose, meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 16 réalisations. Un record que Mbappé, si la France va loin, est mathématiquement en mesure de pulvériser.

Sa saison en club accrédite toutes les ambitions. Auteur de 42 buts en 44 matchs avec le Real Madrid en 2025-2026, il arrive au Mondial dans un état de forme rarissime pour une star de son envergure.

Le poids du capitanat

Face aux attentes, son entourage au sein du groupe choisit la sérénité. Manu Koné a balayé les rumeurs d’une pression accrue : « Plus de pression ? Je ne pense pas », a-t-il déclaré samedi, ajoutant que Mbappé « a toujours répondu présent en Coupe du monde » et qu’il « fera de grandes choses ».

Didier Deschamps, lui, a veillé à éteindre tout excès de confiance dans son groupe. Le sélectionneur a personnellement rappelé à l’ordre Lucas Hernandez après des déclarations jugées trop ambitieuses : « Je lui ai téléphoné depuis. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Ça ne sert à rien. » Le message est clair : l’heure est à la concentration, pas à la célébration anticipée.

Le Sénégal, premier obstacle et premier test

Le calendrier du groupe I n’a rien d’un cadeau. Deschamps a souligné la valeur du Sénégal, refusant tout excès de confiance face à un adversaire qu’il considère comme extrêmement dangereux. Les Lions de la Teranga, champions d’Afrique, arrivent avec leurs propres ambitions. Et le souvenir de 2002, où ils avaient battu la France championne du monde en titre, plane encore comme un avertissement. Deschamps a posé le cadre dès les premières conférences de presse : « Pour arriver tout en haut, il faudra battre tous ceux qui seront en face de nous. Concentrons-nous d’abord sur ces matchs. »

Un dernier tour de piste

Ce Mondial est aussi celui d’un passage de témoin. Deschamps quittera ses fonctions à l’issue du tournoi, après quatorze années à la tête des Bleus. Ce sera la dernière Coupe du monde ensemble pour le sélectionneur et son capitaine — une association qui, depuis 2018, a façonné une génération entière. Le 16 juin, à New Jersey, Kylian Mbappé n’entrera pas seulement sur un terrain. Il entrera dans l’histoire — à condition de la saisir.