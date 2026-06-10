Mbappé trop peu défensif ? Desailly recadre ses détracteurs avant le Mondial

À six jours de l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal, le champion du monde 1998 Marcel Desailly a pris la défense de Kylian Mbappé dans un entretien accordé à Flashscore ce mercredi 10 juin 2026, rejetant les critiques qui s’accumulent autour du capitaine de l’équipe de France à l’approche de la Coupe du monde nord-américaine.

La sortie de Desailly intervient alors que les critiques se multiplient autour de l’attaquant du Real Madrid. Lors du dernier match de préparation des Bleus contre l’Irlande du Nord le 8 juin, Mbappé n’a cadré qu’un seul tir sur six tentatives. Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, avait tempéré après la rencontre, indiquant que son joueur lui avait « gardé son efficacité pour les États-Unis ». Les observateurs se sont montrés moins indulgents, pointant une troisième rencontre consécutive sans décision pour le natif de Bondy — sa plus longue disette sous le maillot bleu depuis l’automne 2024.

Desailly balaie l’argument défensif

Le reproche le plus récurrent vise le faible abattage défensif de Mbappé. Desailly l’écarte sans ambages : « Vous avez un gars qui met quarante buts dans la saison. Il ne défend pas beaucoup, d’accord… mais c’est quoi votre problème ? » L’ancien défenseur central de Chelsea et du Milan AC insiste sur la dynamique propre à l’équipe nationale, qu’il distingue de celle du club madrilène : en équipe de France, Mbappé évoluerait dans un environnement taillé pour lui, à la différence du Real Madrid où les associations tactiques n’auraient pas encore atteint leur pleine maturité.

Un statut de capitaine qui tranche avec la situation madrilène

Pour Desailly, la hiérarchie au sein du groupe France est un facteur déterminant. Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre après avoir conduit le PSG à son premier sacre en Ligue des champions en 2024-2025 puis à un second titre européen en mai 2026 face à Arsenal, ainsi que les jeunes Désiré Doué et Michael Olise, gravitent tous autour du capitaine des Bleus. « C’est son équipe, c’est son vestiaire. Il est le capitaine, le leader naturel, et les autres le suivent », a affirmé le champion du monde 1998.

L’équipe de France, classée numéro un au classement FIFA, entame la Coupe du monde 2026 le 16 juin face au Sénégal. Mbappé, qui pourrait atteindre sa centième sélection durant la compétition, se rapproche du record national de buts en phase finale détenu par Just Fontaine depuis 1958, avec treize réalisations.