Mer Noire : l'attaque d'un bateau turc fait un mort au large de Sébastopol

Un bateau de pêche turc a coulé après avoir été attaqué vendredi près de Sébastopol, en mer Noire. Les garde-côtes turcs ont annoncé qu’un membre d’équipage est décédé et que quatre autres ont été blessés lors de l’incident survenu au large des côtes de la Crimée.

Selon un communiqué publié par le commandement des garde-côtes turcs sur le réseau social X, le chalutier DURU 67 a été pris pour cible alors qu’il naviguait à proximité de Sébastopol. Les circonstances précises de l’attaque n’ont pas été détaillées par les autorités turques.

Un autre navire de pêche battant pavillon turc, le BURAK KAYA, qui se trouvait dans la zone au moment des faits, est intervenu pour porter assistance à l’équipage. Cinq marins blessés ont été récupérés alors que le bateau endommagé était en train de sombrer.

Une opération de secours déclenchée après un appel de détresse

Les garde-côtes turcs ont indiqué avoir mobilisé un bâtiment de sauvetage équipé d’une équipe médicale après réception d’un signal d’urgence. L’intervention s’est déroulée à environ 115 milles nautiques au nord du port d’İnebolu, dans la zone de recherche et de sauvetage relevant de la Turquie.

Le navire de secours a rejoint le BURAK KAYA en début de soirée. Les blessés ont alors été transférés à bord afin de recevoir une prise en charge médicale avant leur évacuation vers la province de Kastamonu.

L’un des marins, dont l’état était jugé critique, n’a pas survécu à ses blessures pendant son transport vers la Turquie. Les autorités sanitaires locales ont précisé que les victimes souffraient principalement de blessures causées par des éclats d’obus.

Des risques persistants pour la navigation en mer Noire

L’incident intervient dans une région où la sécurité maritime demeure fragile depuis le début de la guerre en Ukraine. Au cours des années 2023 et 2024, plusieurs navires marchands et cargos ont été endommagés dans les eaux de la mer Noire, notamment à proximité des ports ukrainiens.

Les autorités de plusieurs pays riverains ont également signalé à plusieurs reprises la présence de mines dérivantes, considérées comme un danger pour la navigation commerciale et les activités de pêche.

À ce stade, les garde-côtes turcs n’ont pas communiqué d’informations sur les auteurs de l’attaque ni sur les circonstances exactes ayant conduit au naufrage du DURU 67. Les quatre marins blessés poursuivent leur prise en charge dans un établissement hospitalier de Kastamonu.