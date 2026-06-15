Mondial 2026 : la Belgique accrochée par l'Égypte de Salah (1-1) pour son entrée en lice

La Belgique et l’Égypte ont partagé les points ce lundi 15 juin au Lumen Field de Seattle, lors du match d’ouverture du groupe G de la Coupe du Monde 2026. Un but contre son camp du défenseur Mohamed Hany (66e) a répondu à l’ouverture du score d’Emam Ashour (19e), sur une passe décisive de Mohamed Salah.

Une Égypte disciplinée qui frappe en premier

La Coupe du Monde 2026 a débuté le 11 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec 48 nations en lice pour la première fois de l’histoire de la compétition. Après des premiers jours marqués par des résultats contrastés — notamment l’écrasante victoire de l’Allemagne sur Curaçao (7-1) et le match nul entre le Brésil et le Maroc (1-1) — c’est au tour des groupes G et H d’entrer dans la danse.

Face à une Belgique emmenée par Kevin De Bruyne et organisée en 4-2-3-1 par le sélectionneur Rudi Garcia, l’Égypte de l’entraîneur Hossam Hassan a appliqué un plan de jeu précis : bloc défensif compact et sorties en contre via Salah et Omar Marmoush. La stratégie a fonctionné dès la 19e minute, quand Emam Ashour, lancé par Salah, a expédié une frappe lointaine hors de portée de Thibaut Courtois, surpris dans sa cage.

Lukaku change la donne en 22 secondes

Les Diables Rouges, bousculés dans leur organisation, n’ont trouvé la faille qu’après l’entrée en jeu de Romelu Lukaku en seconde période. Vingt-deux secondes après sa montée au jeu, le centre de Thomas Meunier a créé une pression suffisante pour que Mohamed Hany dévie le ballon dans son propre filet (66e), offrant à la Belgique un point qu’elle avait bien failli ne pas mériter.

La fin de rencontre a viré à l’intensité maximale : une tête de Lukaku s’est écrasée sur la barre transversale, et le gardien Mostafa Shobeir a repoussé plusieurs frappes dangereuses de Mechele et De Bruyne pour préserver l’égalité. Dans l’autre match du groupe G disputé en parallèle, l’Espagne, autre favori annoncé, n’a pas fait mieux en concédant le nul face au Cap-Vert (0-0).

Un groupe G encore indécis

Ce partage des points laisse le groupe G entièrement ouvert à l’issue de la première journée. La Belgique sera opposée à l’Iran le 21 juin au SoFi Stadium de Los Angeles, tandis que l’Égypte affrontera la Nouvelle-Zélande. La dernière journée de poule est prévue le 27 juin, avec des places pour les seizièmes de finale en jeu pour les trois qualifiés potentiels — les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleures troisièmes du tournoi.