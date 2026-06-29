Mondial 2026 : la France devient favorite devant l'Argentine selon Opta

Avec trois victoires, dix buts et zéro défaite, la France sort de la phase de groupes en position de force et s’impose désormais comme la principale favorite au titre selon le supercalculateur d’Opta, qui a simulé la phase à élimination directe 25 000 fois. Les Bleus de Didier Deschamps ont déroulé dans le groupe I : succès 3-1 contre le Sénégal le 16 juin à New York, 3-0 contre l’Irak le 22 juin à Philadelphie — match interrompu près de deux heures par des orages — puis 4-1 contre la Norvège le 26 juin à Boston, avec un triplé d’Ousmane Dembélé dès la première période. Neuf points, première place, différence de buts de +8.

Mbappé et les Bleus devant l’Albiceleste

À l’issue de cette phase de poules, Opta attribue 18,7% de chances de titre à la France, contre 13% avant le coup d’envoi du tournoi, où l’Espagne tenait la première place. Les Bleus devancent désormais l’Argentine (16,3%), l’Espagne (13,5%), l’Angleterre (9,7%) et le Brésil (6,5%). Football Meets Data, autre modèle statistique de référence, parvient à des conclusions quasi identiques : France à 17%, Argentine à 16%.

L’Albiceleste de Lionel Messi, championne du monde en titre, a elle aussi réalisé un parcours sans faute dans le groupe J. Victoire 3-1 contre la Jordanie, 2-0 contre l’Autriche et 3-1 à nouveau face à la Jordanie en clôture : neuf points, première place. Seul le Brésil (1958-1962) a réussi à conserver son titre mondial en back-to-back depuis la Seconde Guerre mondiale — le défi est historiquement colossal.

Le Cap-Vert comme repoussoir statistique, un tableau argentin très favorable

L’écart se creuse dès le premier tour à élimination directe selon les projections. L’Argentine, qui dispose du tableau le plus abordable, affiche 70,5% de probabilité d’atteindre les quarts de finale, soit nettement plus que la France (58,3%), l’Espagne (54,4%) et l’Angleterre (53,7%). Son adversaire en seizième de finale, le Cap-Vert — grande révélation de la phase de poules — ne dispose que de 12,6% de chances de l’éliminer selon Opta, et de 0,29% d’atteindre la finale.

Pour Football Meets Data, la finale la plus probable reste le remake du Mondial 2022 entre France et Argentine, à 8% de chances de se produire. Viennent ensuite Espagne-Argentine (6,5%), France-Angleterre (5,8%), Angleterre-Espagne (4,7%) et Brésil-France (4,1%).

Du côté français, le programme s’annonce plus dense. Les Bleus affrontent la Suède en seizième de finale ce mardi 30 juin à 23h (heure française) à New York, avec un potentiel huitième de finale contre l’Allemagne de Julian Nagelsmann, créditée de 4,4% de chances de titre, avant de possibles quarts contre l’Espagne et une demi-finale face au Brésil ou à l’Angleterre.

Ce 30 juin marque aussi une date symbolique : Kylian Mbappé, passé à 100 sélections lors du match contre l’Irak, disputera son premier match à élimination directe en tant que capitaine des Bleus. Pour Deschamps, qui quittera son poste après ce tournoi, c’est le début du sprint final d’une ère longue de 14 ans.