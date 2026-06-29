Mondial 2026 : Mbappé validé par Ronaldo, qui mise sur 4 pays dont la France

Une légende du football brésilien se reconnaît dans le visage actuel du jeu français. Ronaldo Nazário, double champion du monde avec le Brésil et longtemps meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, a comparé Kylian Mbappé à lui-même « à son apogée » dans un entretien accordé à L’Équipe publié le 29 juin 2026, à l’approche des 16es de finale du Mondial.

Un parallèle assumé avec sa propre carrière

Interrogé sur le duel entre Lionel Messi et Mbappé pour le record de buts en Coupe du monde, l’ancien attaquant du Real Madrid a d’abord salué l’Argentin avant de s’attarder sur le capitaine des Bleus. « Mbappé, son style de jeu me fait penser à moi à mon apogée. Il est l’un des plus grands du football actuel et un héritier naturel des légendes du jeu », a confié l’ancien international brésilien. Mbappé, 27 ans et 60 buts en 101 sélections, a inscrit quatre réalisations en trois matches dans cette édition 2026, à égalité avec Vinicius et Ousmane Dembélé au classement des buteurs.

Ronaldo occupe une position singulière dans ce débat : longtemps détenteur du record du nombre de buts marqués en Coupe du monde, il a depuis été dépassé par Messi puis par Mbappé. Il dit ne nourrir aucun regret face à cette évolution, préférant valoriser l’héritage sportif laissé par les meilleurs joueurs plutôt que les statistiques brutes qu’ils accumulent.

Des favoris désignés au-delà du Brésil

Au-delà du compliment adressé à Mbappé, Ronaldo a aussi livré son pronostic pour la suite du tournoi. Selon les propos rapportés par Maxifoot, l’ancien numéro 9 place la France, l’Espagne et l’Argentine parmi les favoris du Mondial, en plus de la Seleção qu’il suit depuis les tribunes en compagnie d’anciennes gloires brésiliennes. Cette sélection intervient alors que le Brésil, double champion du monde en titre lors des éditions 1994 et 2002 disputées par Ronaldo lui-même, aborde lui aussi les phases à élimination directe de cette Coupe du monde 2026, la première organisée sur trois pays hôtes (États-Unis, Canada, Mexique) et la première à 48 équipes.

L’ancien attaquant n’a pas limité ses confidences à L’Équipe au seul registre du jeu actuel. Il a également exprimé le souhait de voir Zinédine Zidane un jour à la tête de l’équipe de France, glissant une réflexion plus large sur la transmission entre générations de footballeurs.

Un classement des buteurs encore ouvert

Le record de buts en Coupe du monde reste disputé entre Messi, six réalisations lors de cette édition selon les chiffres rapportés par L’Équipe, et Mbappé. Ronaldo a estimé que ce duel dépasse la simple comptabilité statistique, rappelant que tout record sportif est, par nature, destiné à être battu. La suite du parcours des deux attaquants dans ce Mondial, et notamment leurs prestations lors des 16es de finale à venir, déterminera l’évolution de ce classement avant la fin de la compétition.