« Pardon Kylian » : Mbappé provoque une vague de repentance avec 17000 signatures

Un doublé suffit parfois à faire taire des mois de critiques. Depuis la victoire des Bleus contre la Suède (3-0) en Coupe du monde à Berlin, où Mbappé a inscrit deux buts, pardonkylian.com enregistre plus de 17 000 signatures de supporters venus présenter leurs excuses au capitaine de l’équipe de France. Baptisée « Pardon Kylian », l’initiative invite les Français à reconnaître avoir douté de lui avant ce Mondial.

Le site a été lancé par Frédéric Kopp, un supporter de 42 ans, juste après le match d’ouverture des Bleus contre le Sénégal, remporté 3-1. Le principe : cocher les reproches formulés par le passé contre l’attaquant, puis valider un acte de contrition collectif présenté comme émanant de la « République du Football Français ». En deux semaines, le compteur de signatures est passé de 0 à plus de 17 000.

Un dispositif gradué selon les paliers de signatures

La pétition ne se limite pas à une simple liste de noms. Chaque seuil franchi déclenche une promesse symbolique : la Fédération française de football se verrait décerner un « Trophée de la Honte Nationale » à 25 000 signatures, tandis qu’un million de paraphes entraînerait l’intervention de Zinédine Zidane pour remettre un « certificat national de Pardon à Kylian ». À 67 millions de signataires — soit l’ensemble de la population française —, les organisateurs promettent, sur un ton ouvertement parodique, que chaque citoyen adopterait légalement le prénom Kylian.

Le texte d’ouverture de la plateforme donne le ton : « On a douté, on a critiqué, on a été ingrats. Il est temps de réparer. » Le site précise lui-même qu’il s’agit d’un projet humoristique, sans lien officiel avec le joueur ou son entourage, et que les données personnelles collectées (prénom, ville, email) ne servent qu’au comptage des signatures, conformément au RGPD.

Une réponse à des mois de critiques sur et hors du terrain

L’engouement autour de la pétition intervient après une séquence tendue pour l’attaquant, régulièrement critiqué avant la compétition sur son rendement en sélection, mais aussi sur ses prises de position publiques contre une éventuelle arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Pour Frédéric Kopp, qui reconnaît avoir lui-même reproché au joueur de « vampiriser le jeu », le doublé face à la Suède a changé la donne. Le porteur du projet espère désormais que l’initiative parvienne jusqu’au joueur lui-même, sans garantie que ce dernier en ait connaissance à ce stade.

Certains signataires restent toutefois prudents. Interrogé par une chaîne locale, un supporter des Bleus affirme attendre une confirmation dans la durée avant de considérer l’affaire close, réclamant régularité et continuité dans les performances du capitaine, aussi bien en sélection qu’en club.

La suite du parcours des Bleus dans ce Mondial 2026 déterminera si le compteur de signatures continue sa progression. La compétition doit s’achever le 19 juillet 2026, date à laquelle les organisateurs du site espèrent voir la France disputer la finale.