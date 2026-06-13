Mondial 2026 : le Brésil tenu en échec par le Maroc (1-1) au terme d'un match intense

Le Brésil et le Maroc se sont quittés sur un nul (1-1), samedi 13 juin au MetLife Stadium du New Jersey, lors du premier choc de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Ismael Saibari avait ouvert le score pour les Lions de l’Atlas avant que Vinícius Júnior n’égalise pour la Seleção. Les deux équipes, logées dans le Groupe C, partagent la deuxième place avec un point chacune.

Les Lions de l’Atlas maîtres du jeu en première période

Dès l’entame, le Maroc impose un pressing haut et soutenu, totalisant cinq tirs en dix minutes. Cette domination aboutit à la 21e minute : sur une passe en profondeur de Brahim Díaz, Ismael Saibari s’infiltre entre les lignes brésiliennes et lobe Alisson d’un ballon précis (0-1). À ce stade, les Lions de l’Atlas affichent jusqu’à 72 % de possession, une maîtrise inhabituelle face à une Seleção dirigée par Carlo Ancelotti — qui avait qualifié le Maroc de « principal adversaire » du groupe C avant le coup d’envoi.

Le Brésil répond par l’individuel. À la 32e minute, Vinícius Júnior élimine son défenseur sur l’aile gauche et décroche une frappe que le portier marocain ne peut arrêter (1-1). Ce but suffit à rééquilibrer une première période que les protégés d’Ancelotti n’ont pas maîtrisée collectivement.

Un deuxième acte verrouillé, les statistiques contrastées

Après la mi-temps, les entrées de Matheus Cunha et Luiz Henrique insufflent un nouveau rythme côté brésilien. La Seleção prend progressivement le dessus en termes de possession (56 % contre 44 % pour le Maroc en fin de match), sans parvenir à convertir cette domination en occasions franches. Au total, le Maroc termine avec 12 tirs contre 6 pour le Brésil, deux tirs cadrés de chaque côté — une symétrie qui traduit la résistance tactique des deux équipes. L’expected goals (xG) reflète un léger avantage marocain : 1,22 contre 0,85 pour le Brésil.

Ce résultat prolonge un Mondial déjà marqué par plusieurs surprises depuis son coup d’envoi le 11 juin. Le Mexique avait dominé l’Afrique du Sud (2-0) à l’Estadio Azteca pour ouvrir la compétition, tandis que les États-Unis avaient frappé fort face au Paraguay (4-1). La Corée du Sud (2-1 face à la Tchéquie) et le Canada (1-1 contre la Bosnie) ont également animé les premières journées de ce Mondial inédit à 48 équipes réparties en 12 groupes.

Le Brésil et le Maroc retrouveront respectivement Haïti et l’Écosse pour leur deuxième journée du Groupe C, deux adversaires sur le papier plus accessibles. En cas de nouvelle contreperformance, les deux cadors du groupe pourraient se retrouver sous pression avant la troisième et dernière journée de poule.