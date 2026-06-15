Mondial 2026 : le Cap-Vert tient tête à l'Espagne (0-0) et signe un exploit historique

Pour son tout premier match en Coupe du monde, le Cap-Vert a arraché un nul (0-0) face à l’Espagne, championne d’Europe en titre et grande favorite du tournoi, ce lundi 15 juin au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Les Requins Bleus entrent ainsi dans l’histoire du football de leur pays.

La Coupe du monde 2026 a débuté le 11 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dans un format inédit réunissant pour la première fois 48 nations. Quatre jours après le coup d’envoi, le Mondial a livré son premier coup de théâtre.

Un bloc capverdien imprenable

Classé 64e au classement FIFA, le Cap-Vert s’est présenté dans un dispositif bas et compact qui a étouffé la Roja dès l’entame. Privée de Lamine Yamal et Nico Williams au coup d’envoi en raison d’une déchirure musculaire pour le premier, l’Espagne a buté pendant une heure sur un bloc africain hermétique, sans jamais trouver la faille entre les lignes. La seule véritable occasion espagnole en première période est venue à la 39e minute, lorsque la reprise de Ferran Torres a heurté la barre transversale, Oyarzabal ne parvenant pas à convertir le rebond.

Le sélectionneur Luis de la Fuente a introduit Yamal et Nico Williams en seconde période pour tenter de faire céder le verrou capverdien. Sans succès. C’est leur gardien Josimar Vozinha, 40 ans, évoluant au club de Chaves au Portugal, qui a maintenu le score vierge avec quatre arrêts décisifs face à Cucurella, Merino et Laporte notamment.

Vozinha héros, Pico Lopes sauveur

Dans les ultimes instants, le Cap-Vert a même failli réaliser l’upset complet. Une tête de Diney Borges sur corner a contraint Unai Simón à une parade réflexe, avant qu’à la 88e minute, le défenseur Pico Lopes ne sauve définitivement ses coéquipiers d’un tacle décisif sur une reprise de Mikel Oyarzabal.

Ce résultat est d’autant plus remarquable que le Cap-Vert, archipel de 550 000 habitants, disputait là la toute première rencontre de son histoire en phase finale de Coupe du monde, après avoir décroché sa qualification en terminant en tête du groupe D des éliminatoires africains avec 23 points, devant le Cameroun.

Le Cap-Vert retrouvera la compétition le 21 juin face à l’Uruguay, avant un dernier match de poule contre l‘Arabie saoudite le 27 juin. L’Espagne, elle, devra impérativement se reprendre pour confirmer son statut de favorite du groupe H.